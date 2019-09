EDC investit 10 millions de dollars dans un fabricant qui révolutionne le traitement des eaux usées





La turbosoufflante à grand débit d'APG-Neuros amène un vent de changement nécessaire dans un secteur vieillissant

OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Fidèle à sa volonté d'aider les entreprises du secteur canadien des technologies propres à prendre de l'expansion et à exporter, Exportation et développement Canada est fière d'annoncer un investissement de 10 millions de dollars dans APG-Neuros.

« Il y a maintenant 10 ans qu'EDC travaille avec APG-Neuros, soutenant la croissance rapide de l'entreprise et l'aidant à connaître du succès sur la scène internationale », explique Eugene Siklos, vice-président, Investissements à EDC.

« Pour suivre le rythme du marché des technologies propres, qui ne cesse de s'étendre, l'entreprise veut perfectionner ses turbosoufflantes à haute efficacité énergétique. Nous avons hâte de voir ce qu'elle sera en mesure d'accomplir. »

Entreprise basée au Québec, APG-Neuros a lancé un produit révolutionnaire sur le marché du traitement des eaux et des eaux usées, et cela fait souffler un vent de changement plus que nécessaire sur ce secteur vieillissant.

Actuellement, 75 % du budget consacré à un processus typique de traitement des eaux usées couvre la consommation d'énergie. Mais en proposant un produit plus écoénergétique, APG-Neuros réduit cette consommation de plus de 40 %. Pour le moment, sa turbosoufflante est utilisée dans de nombreuses installations industrielles et municipales de traitement des eaux usées au Canada et ailleurs dans le monde.

Grâce à ce financement de 10 millions de dollars, l'entreprise pourra achever sa phase de recherche et de développement en vue de la conception de deux nouveaux modèles de turbosoufflante qui réduiront encore davantage la consommation d'énergie de ses clients.

« Nous sommes très contents de pouvoir profiter du financement d'EDC, qui investit ce faisant dans notre croissance. Nous sommes convaincus que nos nouveaux produits engendreront des économies d'énergie records pour nos clients à l'échelle mondiale. »

En 2012, soutenir ce secteur innovateur et dynamique de l'économie canadienne devient l'une des priorités d'EDC. La Société a depuis facilité des exportations de technologies propres de plus de 6 milliards de dollars vers 114 pays.

À propos d'APG-Neuros

Reconnue comme l'entreprise qui a introduit avec succès une turbosoufflante à haute efficacité énergétique sur le marché du traitement des eaux et des eaux usées en Amérique du Nord, APG-Neuros a donné le coup d'envoi à la modernisation d'un secteur vieillissant. Plus de 1 300 turbosoufflantes de l'entreprise sont actuellement utilisées dans différentes usines et installations de traitement des eaux usées à travers le monde.

Encore aujourd'hui, APG-Neuros se démarque au sein du secteur en stimulant et en encourageant l'innovation par la mise au point de produits et de solutions d'aération à la fine pointe de la technologie. Ainsi, ses clients peuvent profiter de produits offrant une efficacité énergétique et une flexibilité opérationnelle maximales.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit au principe de la durabilité et de la responsabilité des entreprises.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-888-434-8508 ou rendez-vous au www.edc.ca.

