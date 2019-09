Les ressources aurifères de Probe Metals ont plus que doublé et s'élèvent maintenant à 866 300 onces mesurées et indiquées et 2 293 500 onces présumées sur le projet Val-d'Or Est





Faits saillants



L'estimation des ressources aurifères sur le projet Val-d'Or Est montre une expansion continue des ressources aurifères, l'ajout de nouvelles zones de ressources et le potentiel de croissance des ressources dans l'avenir

Propriétés Val-d'Or Est (participation de 100 %) Ressources exploitables par fosse selon un seuil de coupure de 0,5 gramme d'or par tonne (« g/t Au ») : 352 900 onces d'or à une teneur moyenne de 1,98 g/t Au dans la catégorie mesurée 380 200 onces d'or à une teneur moyenne de 1,49 g/t Au dans la catégorie indiquée 1 049 200 onces d'or à une teneur moyenne de 1,44 g/t Au dans la catégorie présumée Ressources souterraines selon un seuil de coupure de 1,95 g/t Au : 49 200 onces d'or à une teneur moyenne de 4,00 g/t Au dans la catégorie mesurée 84 000 onces d'or à une teneur moyenne de 3,85 g/t Au dans la catégorie indiquée 679 600 onces d'or à une teneur moyenne de 3,49 g/t Au dans la catégorie présumée

Propriétés sous option Val-d'Or Est (option d'acquérir une participation de 60 %) Gîte Monique : 396 800 onces d'or à une teneur moyenne de 2,25 g/t Au dans la catégorie présumée selon un seuil de coupure de 0,5 g/t Au pour les ressources exploitables par fosse et de 1,95 g/t Au pour les ressources souterraines, selon la quote-part de Probe Gîte Sleepy : 167 900 onces d'or à une teneur moyenne de 4,70 g/t Au dans la catégorie présumée selon un seuil de coupure de 3,0 g/t Au, propriété Cadillac Break Est, selon la quote-part de Probe

La stratégie de consolidation des terrains porte fruit avec la découverte de gîtes aurifères significatifs à Courvan et Monique

Poursuite de l'avancement du projet avec des programmes de forages, des travaux métallurgiques et, des études environnementales et d'ingénierie

TORONTO, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la publication d'une mise à jour de l'estimation des ressources pour son projet Val-d'Or Est (le « projet ») situé près de la ville de Val-d'Or au Québec. L'estimation englobe les ressources sur les propriétés Pascalis, Courvan et Lapaska, détenues à 100 % par la Société, ainsi que sur ses deux propriétés sous option, Monique et Cadillac Break Est. Avec la découverte d'un nouveau couloir aurifère parallèle, le couloir Courvan, les ressources minérales présentent une grande amélioration par rapport à l'estimation de ressources antérieure et demeurent ouvertes dans toutes les directions pour une expansion future. Cette estimation de ressources a été préparée de façon indépendante par GoldMinds Geoservices Inc. conformément aux dispositions du Règlement 43-101 (le « Règlement 43-101 ») et est datée du 28 août 2019. Les foreuses resteront en activité jusqu'à la fin de 2019 afin de poursuivre les travaux d'expansion et d'exploration régionale.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Nos programmes d'exploration se sont soldés par une croissance impressionnante puisque nos ressources en or ont plus que doublé pour atteindre 2,3 millions d'onces dans la catégorie présumée et près d'un million d'onces en ressources mesurées et indiquées, ce qui en fait l'un des plus gros inventaires de ressources non développées dans la région de Val-d'Or. La mise à jour de l'estimation des ressources met aussi en lumière et confirme le potentiel du secteur en termes de croissance continue et de nouvelles découvertes. Nous avons maintenant augmenté le nombre de gîtes individuels de quatre à dix, dont cinq se trouvent au sein du nouveau couloir Courvan, détenu à 100 %. La majorité des ressources ajoutées sont des onces exploitables par fosse, puisque les programmes de forage en 2018 et 2019 étaient surtout consacrés au forage peu profond. En plus du potentiel d'expansion des fosses, les gîtes sont tous ouverts en profondeur sous les fosses conceptuelles et présentent toujours un potentiel de croissance important en profondeur. Avec cette mise à jour des ressources, je crois que nous avons franchi un seuil et que nos futurs programmes incluront désormais des travaux portant sur des scénarios de développement en plus de la croissance des ressources. Probe continuera à travailler pour générer de la valeur pour ses actionnaires sur son projet Val-d'Or Est, et nous avons hâte d'amorcer la prochaine étape sur ce projet, alors que nous progressons vers sa mise en valeur. »

Projet Val-d'Or Est ? Sommaire des ressources minérales

Le projet Val-d'Or Est est détenu à 100 % par Probe et comprend les propriétés du couloir aurifère Pascalis et les propriétés du couloir aurifère Courvan, ainsi que la propriété Lapaska. Depuis 2016, la Société s'est efforcée de consolider des terrains dans le district de Val-d'Or afin de couvrir les extensions ainsi que les couloirs parallèles au gîte New Beliveau. L'acquisition la plus notable a été la propriété Courvan en 2017, qui a permis d'ouvrir un potentiel d'exploration à l'ouest de New Beliveau et mené à l'identification d'un couloir minéralisé en or significatif, parallèle à celui de Pascalis. Le projet Val-d'Or Est couvre désormais une superficie de 334 kilomètres carrés et représente l'une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d'Or.

Tableau 1 : Propriétés Val-d'Or Est (participation de 100 %)

Tous les gîtes / Catégorie Ressources exploitables par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Tonnes Teneur



(Au g/t) Or

(oz) Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Mesurées 5 554 800 1,98 352 900 382 700 4,00 49 200 5 937 500 2,11 402 100 Indiquées 7 956 200 1,49 380 200 678 100 3,85 84 000 8 634 300 1,67 464 200 Mesurées & indiquées 13 511 100 1,69 733 100 1 060 700 3,91 133 200 14 571 800 1,85 866 300 Présumées 22 680 300 1,44 1 049 200 6 060 200 3,49 679 600 28 740 500 1,87 1 728 800

Dans le cadre de sa stratégie de consolidation de terrains pour son projet Val-d'Or Est, Probe a conclu une entente d'option avec Alexandria Minerals Corporation (maintenant avec O3 Mining Inc.) le 28 novembre 2016, en vertu de laquelle Probe a le droit d'acquérir une participation initiale de 60 % dans la propriété Cadillac Break Est, laquelle englobe le gîte Sleepy. Le 17 janvier 2017, la Société a signé une entente d'option avec Mines Richmont Inc. (maintenant avec Corporation aurifère Monarques), en vertu de laquelle Probe a le droit d'acquérir une participation de 60 % dans la propriété Monique. Les détails des deux ententes sont décrits dans les communiqués publiés par la Société les 1er décembre 2016 et 17 janvier 2017, respectivement.

Tableau 2 : Propriétés sous option Val-d'Or Est (option d'acquérir une participation de 60 %)

Gîte / Catégorie Ressources exploitables par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Tonnes Teneur



(Au g/t) Or

(oz) Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Monique

Total Présumées 5 583 200 1,71 307 000 3 543 300 3,11 354 400 9 126 500 2,25 661 400 Probe 60 % Présumées Monique 3 349 900 1,71 184 200 2 126 000 3,11 212 600 5 475 900 2,25 396 800 Sleepy1

Total Présumées 1 855 300 4,70 279 800 1 855 300 4,70 279 800 Probe 60 % Présumées Sleepy - - - 1 113 200 4,70 167 900 1 113 200 4,70 167 900 1 Rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur le projet Sleepy ? décembre 2014

Nouveautés dans l'estimation de ressources actuelle par rapport à l'estimation de ressources de 2018



L'estimation de ressources minérales de 2018 faisait état de ressources conformes au Règlement 43-101 totalisant 682 400 onces d'or indiquées et 722 100 onces d'or présumées. Selon un prix de l'or de 1 350 $ US par once, la mise à jour de l'estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101 compte maintenant 866 300 onces d'or mesurées et indiquées et 2 293 500 onces d'or présumées, selon la quote-part de Probe. En tout, 84,6 % des ressources mesurées et indiquées sont exploitables par fosse.

Le long du couloir Pascalis, la majorité des nouvelles ressources exploitables par fosse de l'estimation se trouvent dans le gîte central New Beliveau, qui totalise 662 500 onces mesurées et indiquées à 1,74 g/t d'or et 406 500 onces présumées à 1,49 g/t d'or. L'estimation des ressources minérales souterraines pour le gîte New Beliveau est de 116 400 onces mesurées et indiquées à 3,89 g/t d'or et 299 300 onces présumées à 3,98 g/t d'or. Depuis l'estimation des ressources de février 2018, les nouveaux travaux de forage ont réussi à relier la zone Sud au gîte New Beliveau, de telle sorte que dans la nouvelle estimation, les ressources ont été combinées et sont présentées ensemble.

Le couloir aurifère Courvan a été vérifié par forage par la Société à l'automne 2018 et depuis, environ 33 000 mètres de forage ont été complétés. Le couloir Courvan englobe les gîtes Bussières, Creek, Senore, Sud-ouest et Sud-est, qui collectivement renferment 773 400 onces présumées à 1,80 g/t d'or.

Tableau 3 : Projet Val-d'Or Est ? Ressources détaillées



Gîte / Catégorie Ressources exploitables par fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Tonnes Teneur

(Au g/t) Or

(oz) Gîte New Beliveau ? Couloir aurifère Pascalis Mesurées 5 230 400 2,01 338 300 382 700 4,00 49 200 5 613 100 2,15 387 600 Indiquées 6 632 200 1,52 324 200 547 500 3,82 67 200 7 179 600 1,70 391 400 Mes. & Ind. 11 862 600 1,74 662 500 930 200 3,89 116 400 12 792 700 1,89 779 000 Présumées 8 485 400 1,49 406 500 2 336 400 3,98 299 300 10 821 800 2,03 705 800 Gîte Nord ? Couloir aurifère Pascalis Mesurées 90 600 1,30 3 800 _ _ _ 90 600 1,30 3 800 Indiquées 745 500 1,32 31 700 107 800 4,20 14 600 853 300 1,69 46 200 Mes. & Ind. 836 100 1,32 35 500 107 800 4,20 14 600 944 000 1,65 50 000 Présumées 1 895 950 1,27 77 400 373 200 3,16 37 900 2 269 200 1,58 115 300 Gîte Highway ? Couloir aurifère Pascalis Mesurées 233 800 1,44 10 800 _ _ _ 233 800 1,44 10 800 Indiquées 578 500 1,31 24 300 22 800 3,00 2 200 601 300 1,37 26 500 Mes. & Ind. 812 300 1,35 35 100 22 800 3,00 2 200 835 100 1,39 37 300 Présumées 875 4000 1,10 31 000 323 300 3,08 32 000 1 198 700 1,63 63 000 Gîte Sud-ouest ? Couloir aurifère Courvan Présumées 2 583 300 1,38 114 700 791 500 3,09 78 600 3 374 800 1,78 193 300 Gîte Sud-est ? Couloir aurifère Courvan Présumées 1 125 300 1,35 48 700 50 500 2,69 4 400 1 175 800 1,40 53 100 Gîte Bussières ? Couloir aurifère Courvan Présumées 2 882 200 1,53 141 700 511 400 2,66 43 700 3 393 600 1,70 185 400 Gîte Creek ? Couloir aurifère Courvan Présumées 3 771 600 1,43 173 600 1 176 100 3,53 133 400 4 947 700 1,93 307 100 Gîte Senore ? Couloir aurifère Courvan Présumées 548 800 1,78 31 400 37 800 2,68 3 300 586 800 1,84 34 700 Gîte Lapaska Présumées 512 400 1,47 24 200 459 800 3,19 47 200 972 200 2,28 71 300 Gîte Monique Présumées 5 583 200 1,71 307 000 3 543 300 3,11 354 400 9 126 500 2,25 661 400

Notes :

La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales pourrait être affectée de façon importante par des enjeux environnementaux, d'obtention des permis, juridiques, liés aux titres, liés aux marchés ou d'autres enjeux pertinents. La quantité et la teneur des ressources présumées dans l'estimation sont de nature incertaine et il n'y a pas eu suffisamment de travaux réalisés pour définir ces ressources présumées comme des ressources indiquées ou mesurées. La base de données utilisée dans le cadre de cette estimation de ressources minérales inclut des résultats de forage provenant de forages historiques jusqu'au plus récent programme de forage de 2019. Les ressources minérales sont présentées selon un seuil de coupure de 0,5 g/t Au pour le scénario d'exploitation dans une fosse et de 1,95 g/t Au pour le scénario d'exploitation souterraine. Ces seuils de coupure ont été calculés selon un prix de l'or à 1 350 $ US par once troy et un taux de change de 1,00 $ US = 1,333 $ CA. Les ressources exploitables par fosse sont basées sur les paramètres suivants : coût d'extraction minière de 3 $/t, coûts de traitement et G&A de 21,50 $/t, coût de transport à une usine de traitement centrale basé sur la distance sur les routes existantes @ 0,15 $/t.km, récupération de l'or de 95 %, angles de pente de 55 degrés dans toutes les fosses à l'exception de Lapaska et Monique, où les angles de pente utilisés sont de 45 degrés. L'interprétation géologique des gîtes est basée sur les lithologies et sur l'observation que les domaines minéralisés se trouvent soit à l'intérieur ou à proximité des dykes de diorite subverticaux ou sous la forme de réseaux de veines de quartz-tourmaline à faible pendage. Les ressources minérales présentées ci-dessus ont été estimées avec des blocs des dimensions suivantes : 5 m × 5 m × 5 m pour les ressources exploitables par fosse, et 3 m × 3 m × 3 m pour les ressources souterraines. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueurs égales calculés à partir des intervalles minéralisés. Avant le regroupement en composites, une teneur de coupure supérieure de 100 g/t Au a été appliquée sur des composites de 3 mètres pour les ressources exploitables par fosse et sur des composites de 1,5 mètre pour les ressources souterraines. L'estimation des ressources minérales a été effectuée en utilisant la méthode de l'inverse de la distance au carré, en trois passes pour les gîtes New Beliveau, Nord et Highway. Tous les autres gîtes ont été estimés en utilisant la méthode de l'inverse de la distance au carré en deux passes. À chaque passe, les ellipsoïdes de recherche utilisés suivaient les axes déterminés par l'interprétation géologique. Les ressources minérales ont été classées conformément aux lignes directrices et aux normes de définitions de l'ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales préparées par le comité permanent de l'ICM sur les définitions des réserves et adoptées par le conseil de l'ICM en 2014, et les procédures de classification des ressources minérales ont été suivies en conformité avec le Règlement 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Afin d'estimer avec exactitude les ressources, les vides souterrains (puits, rampes et galeries) et les fosses existantes ont été soustraits des corps minéralisés modélisés avant l'optimisation des fosses. Les estimations de tonnage tiennent compte d'une densité de 2,8 tonnes par mètre cube pour le matériel rocheux dans toutes les zones à l'exception de Monique, où une valeur de densité de 2,85 a été utilisée. Les résultats sont présentés non dilués et en place. Cette estimation de ressources minérales est datée du 28 août 2019 et la date d'effet pour la base de données de forage utilisée pour produire cette mise à jour de l'estimation des ressources minérales est le 25 juillet 2019. Les tonnages et les onces dans les tableaux ont été arrondis à la centaine près. Ainsi, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes. Des détails supplémentaires seront présentés dans le rapport technique.

Pour visualiser la carte de localisation des gîtes du projet VDE et des vues en 3D des gîtes, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :



Figure 1 : Carte de localisation des gîtes du projet VDE

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1434/figure_1_-_val-dor_east_deposits_location_map.jpg

Figure 2 : Plan de surface des couloirs aurifères Pascalis et Courvan

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1434/figure_2_-_surface_map_-_val-dor_east_pascalis_and_courvan_gold_trends.jpg

Figure 3 : Vue en 3D du bloc modèle du secteur des couloirs aurifères Pascalis et Courvan

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1434/figure_3_-_block_model_3d_view_-_val-dor_east_pascalis_and_courvan_gold_trends.jpg

Figure 4 : Vue en 3D du bloc modèle du secteur Monique

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1434/figure_4_-_block_model_3d_view_-_monique_gold_trends.jpg

Le tableau suivant présente la sensibilité de l'estimation des ressources actuelle à différents seuils de coupure.

Tableau 4 : Projet Val-d'Or Est ? Sensibilité des ressources à différents seuils de coupure

Catégorie de ressources Seuil de coupure Tonnes Teneur

(Au g/t) Onces (oz) Seuil de coupure Tonnes Teneur

(Au g/t) Onces (oz) Ressources exploitables par fosse Ressources souterraines Mesurées 0,3 6 970 900 1,65 370 900 1,75 444 200 3,70 52 900 0,5 5 554 800 1,98 352 900 1,95 382 700 4,00 49 200 0,7 4 551 700 2,28 333 800 2,15 334 200 4,28 46 000 1,0 3 516 400 2,70 305 700 2,45 271 200 4,75 41 400 Indiquées 0,3 11 218 500 1,17 421 300 1,75 798 700 3,55 91 100 0,5 7 956 200 1,49 380 200 1,95 678 100 3,85 84 000 0,7 5 932 100 1,79 341 700 2,15 584 700 4,14 77 800 1,0 4 072 900 2,23 291 700 2,45 473 100 4,58 69 600 Présumées 0,3 32 835 600 1,11 1 167 200 1,75 7 040 200 3,26 737 900 0,5 22 680 300 1,44 1 049 200 1,95 6 060 200 3,49 679 600 0,7 16 901 100 1,72 932 300 2,15 5 220 600 3,72 624 400 1,0 11 786 200 2,10 794 900 2,45 4 013 000 4,15 535 000 Présumées

incluant 60 %

de Monique 0,3 37 425 500 1,14 1 367 100 1,75 9 525 400 3,17 971 800 0,5 26 030 200 1,47 1 233 400 1,95 8 186 200 3,39 892 300 0,7 19 516 000 1,76 1 102 600 2,15 6 882 900 3,64 806 200 1,0 13 694 800 2,15 946 100 2,45 5 261 500 4,06 686 500

Méthodologie et paramètres d'estimation des ressources

Dans le cadre du processus d'estimation des ressources, la Société et GoldMinds ont compilé, vérifié et modélisé tous les renseignements techniques disponibles sur le projet, incluant 2 924 trous de forage comptant 296 090 résultats d'analyse pour l'or, ce qui représente 314 653 mètres de forage, ainsi que 634 échantillons en rainures prélevés en surface. Des modèles géologiques en 3D ont été construits pour les structures subverticales et les veines à faible pendage, y compris les éléments clés qui encaissent et contrôlent la minéralisation aurifère le long du couloir Pascalis (gîte New Beliveau, zones Nord et Highway), le couloir Courvan (zones Sud-ouest, Sud-est, Senore, Bussières et Creek) et les gîtes Monique et Lapaska.

Prochaines étapes

Un rapport technique portant sur la plus récente estimation des ressources minérales annoncée aujourd'hui sera déposé dans un délai de 45 jours, conformément aux dispositions du Règlement 43-101. Le rapport présentera aussi les travaux actuels visant à faire avancer le projet, notamment les plus récents résultats d'essais métallurgiques et la caractérisation environnementale préliminaire du milieu d'accueil.

L'estimation des ressources met en lumière plusieurs cibles prioritaires pour l'expansion des ressources. D'ici la fin de 2019, le programme d'exploration sera axé sur l'expansion des ressources, la découverte potentielle de nouvelles zones de ressources minérales et le forage intercalaire des ressources actuelles en vue de la prochaine mise à jour des ressources. La Société continuera de faire avancer le projet en poursuivant les travaux d'ingénierie, principalement les aspects métallurgiques et les études environnementales.

À propos du projet Val-d'Or Est

Depuis 2016, Probe Metals s'affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l'est de Val-d'Or, dans la province de Québec. Le projet Val-d'Or Est regroupe des terrains couvrant une superficie de 334 kilomètres carrés; il représente l'une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d'Or. La propriété englobe trois anciennes mines (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et est traversée par quatre couloirs miniers d'envergure régionale, incluant la prolifique Faille de Cadillac sur 14 kilomètres d'étendue latérale. Val-d'Or Est est situé dans un environnement minier à faible coût et politiquement stable, où l'on retrouve plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles.

Personnes qualifiées indépendantes

Les ressources minérales ont été estimées pour Probe Metals Inc. sous la supervision de GoldMinds Geoservices (« GMG »). Les personnes qualifiées (« PQ ») ont révisé et approuvé le contenu du présent communiqué. Les PQ indépendantes de GMG qui ont préparé et supervisé la préparation des renseignements techniques relatifs aux estimations de ressources minérales sont :

Merouane Rachidi, Ph. D., géo.

Claude Duplessis, ing.

Le contenu technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif de Probe Metals Inc., et M. Walter A. Dzick, MBA, géo., géologue sénior en charge des ressources de Probe Metals Inc.

Contrôle de la qualité

Durant les programmes de forage de 2018 et 2019, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ sciées en deux; une moitié a été expédiée à SGS Canada Inc., Activation Laboratories Ltd ou ALS Global pour analyse et l'autre moitié conservée pour référence future. Un strict programme d'AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l'insertion d'échantillons de référence minéralisés et d'échantillons à blanc dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l'or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur 50 grammes de matériel. Des analyses ont été répétées par pyroanalyse avec fini gravimétrique pour chaque échantillon contenant 5,0 g/t d'or ou plus. Des analyses d'or total (tamisage métallique) ont été effectuées pour les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or ou en présence d'or visible. Les procédures d'échantillonnage et d'analyse des programmes de forage historiques sont décrites dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé « Mineral Resource Val-d'Or East Property » daté du 20 février 2018.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s'affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Goldcorp détient actuellement une participation de 13.7 % dans la Société.

