Lightlife® et Harvey's s'associent pour faire découvrir le burger Lightlife® aux Canadiens d'un océan à l'autre





Harvey's présente le burger à base végétale cuit sur le gril le plus savoureux qui soit

et ajoute le burger Lightlife® à son menu principal

TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les Aliments Greenleaf, EFS, la société mère de Lightlife Foods (« Lightlife® »), et Harvey's Canada ont annoncé aujourd'hui que le burger Lightlife® sera offert dans les 292 restaurants Harvey's partout au Canada. Le nouveau burger à base végétale, qui est préparé au Canada, devient ainsi un produit vedette du menu de Harvey's, permettant aux Canadiens de choisir la galette cuite sur le gril lorsqu'ils personnalisent leur burger.

Le burger Lightlife de Harvey's est composé d'une galette de 3,5 oz qui contient 18 grammes de protéines végétales. Contrairement aux autres burgers à base végétale, le burger Lightlife ne contient pas d'OGM, de soya, ni de gluten, et est préparé avec moins d'ingrédients et avec des ingrédients que les Canadiens connaissent et en lesquels ils peuvent avoir confiance - notamment des betteraves et des protéines de pois.

« Depuis plus de soixante ans, Harvey's est fière de servir de savoureux burgers aux Canadiens », a déclaré Dave Colebrook, chef de l'exploitation de Harvey's Canada. « L'ajout du burger Lightlife à notre menu témoigne de notre engagement à offrir des produits canadiens de qualité et à proposer à nos invités davantage de choix santé délicieux pour composer un burger à leur goût. »

Ce partenariat, qui est le fruit de l'héritage canadien que partagent Lightlife et Harvey's, permet aux invités d'avoir davantage accès à des aliments à base végétale savoureux. Les Canadiens peuvent maintenant déguster le burger Lightlife, garni à leur goût, en commandant dans l'application mobile Harvey's ou à l'un des restaurants Harvey's.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec Harvey's, la marque de burger préférée au Canada depuis 1959. En tant que pionniers dans nos industries respectives, nous sommes heureux de faire découvrir le burger Lightlife et les aliments à base végétale à plus de Canadiens », déclare Dan Curtin, président et PDG des Aliments Greenleaf. «Le burger Lightlife a tout ce que vous attendez d'un burger de boeuf traditionnel, mais il est fait de protéine végétale. »

Pour en savoir plus sur le burger Lightlife de Harvey's, visitez le site harveys.ca ou rendez-vous dans un restaurant Harvey's dès aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le burger Lightlife, visitez le site lightlife.com.

À propos des Aliments Greenleaf, EFS

Les Aliments Greenleaf, EFS s'engage à façonner l'avenir des aliments d'origine végétale. Établie en 2018, le portefeuille des principales marques de protéines végétales de la société comprend LightlifeMC et Field Roast Grain Meat CoMC. La société, dont le siège social est situé à Chicago, est une filiale indépendante, propriété exclusive des Aliments Maple Leaf inc.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants emblématique du Canada qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Incontournable dans les communautés canadiennes depuis 60 ans, Harvey's sert de délicieux burgers faits de boeuf 100 % canadien, cuits sur le gril et garnis au choix de nos invités.

