Route de la soie chinoise : le salon de la cuisine à la vapeur créative de Liuyang s'est tenu à Beijing





BEIJING, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le salon de la cuisine à la vapeur créative de Liuyang s'est récemment tenu au Centre chinois de la jeunesse pour le changement international, à Beijing, attirant un public international de plus de 30 pays notamment de France, des États-Unis, d'Italie et de Colombie.

« Nous avons de l'huile de camélia, du haricot brun local (de Liuyang) fermenté, du piment en poudre et des conserves de viande locale ». Une fois les ingrédients présentés par l'équipe de travail, Lydia Taghzouit, Algérienne, s'attelle à cuisiner à la façon de Liuyang.

Un bouquet parfumé s'échappant du cuiseur vapeur près d'elle, elle s'enthousiasme, « Quelle merveilleuse saveur ! »

« J'aime le rythme de la chanson Liuyang River et les feux d'artifice chinois. Je suis abasourdi par la richesse culinaire de ce pays magique, si simple à préparer. Je souhaite revenir ici, faire des dégustations, acheter du matériel, pour ensuite partager cette cuisine avec mes amis », a révélé Andres Mora, un Colombien.

Au cours de la manifestation, 20 recettes de cuisine à la vapeur créative ont été préparées et servies, en quatre fois.

Selon Gao Zhi, le responsable du Comité de gestion du parc industriel culturel de Liuyang, « les habitants de Liuyang conservent la saveur originale des aliments de la plus simple et saine des façons. Ce n'est pas uniquement une manière de cuisiner, c'est aussi un mode de vie et une forme de sagesse. »

« En apportant une touche de créativité culturelle à la cuisine à la vapeur traditionnelle, nous souhaitons populariser la gastronomie de Liuyang et nous espérons que cette manifestation internationalisera la cuisine chinoise », a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, la valeur annuelle de la cuisine à la vapeur de Liuyang atteint 22 milliards de yuans.

Le salon de la cuisine à la vapeur créative de Liuyang a été accueilli conjointement par le Département de formation « une ceinture, une route » de l'International Youth University et le Beijing Centre for International Chinese Education et organisé par le Comité de gestion du parc industriel culturel de Liuyang.

