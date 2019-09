Découvrez la relation entre votre créativité et bien-être lors de la 10e édition de la Fête de la culture





TORONTO, 03 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Préparez-vous à vivre une fin de semaine de musique, d'arts visuels, de danse et beaucoup plus encore lors de la Fête de la culture les 27, 28 & 29 septembre. La Fête de la culture, c'est une fin de semaine remplie de milliers d'événements et activités interactives gratuites qui vous permettent de donner libre cours à votre créativité. Nous célébrons dix ans de mise en valeur de tout ce que les arts et la culture ont à offrir d'un océan à l'autre, et l'élément clé, c'est vous. La curiosité, le goût de l'aventure et du plaisir ; voilà tout ce dont vous avez besoin pour créer une expérience que vous n'oublierez jamais.



Le thème de 2019 est la Créativité, les arts et le bien-être. Tout au long de l'année, la Fête de la culture vous fait part de recherches, d'idées et d'histoires qui exposent le lien profond entre les arts et la culture et la qualité de vie.

Le thème de cette année rend hommage aux résultats d'un sondage commandé par la Fête de la culture en 2018*. Il révèle que 72% des Canadiens estiment que les arts et la culture contribuent à leur bien-être mental et 57% à leur santé physique. Selon les Canadiens, la participation aux arts et à la culture favorisent la détente (56%), améliore l'humeur général (52%), réduit le stress (52%) et permet de créer des liens avec d'autres personnes (44%) et leur collectivité (38%). Dans l'ensemble, 83% des Canadiens affirment que les arts et la culture améliorent la vitalité et la qualité de vie de nos collectivités, et 80% estiment qu'ils contribuent à nous rapprocher.

« Notre thème la Créativité, les arts et le bien-être a inspiré des organisateurs d'événements à réfléchir aux effets profonds et significatifs à long-terme des arts et de la culture dans leurs communautés », a affirmé Aubrey Reeves, la directrice générale nationale de la Fête de la culture. « La 10e fin de semaine annuelle de la Fête de la culture est devenue l'occasion idéale de souligner comment la participation aux arts et à la culture améliore nos vies! »

* Recherche commandée par la Fête de la culture et menée par la firme de sondage indépendante Maru/Matchbox. Sondage national réalisé auprès de 1 007 adultes canadiens choisis au hasard au sein de la population de langue anglaise.

Trouvez encore plus d'inspiration sur ce thème en lisant la série spéciale de blogues de Leah Sandals et découvrez d'autres profils et histoires inspirants sur le blog de la Fête de la culture . Suivez-nous sur Facebook , Twitter et Instagram et participez à la conversation.



La fin de semaine de la Fête de la culture, c'est le 27, 28, 29 septembre

Trouvez des événements

Il y a des milliers d'événements inscrits; il y en a donc pour tous les goûts. Vous pouvez voir les événements sur la carte ou en utilisant le filtre par Province, Étiquettes ou Langues.

Planifiez votre fin de semaine de la Fête de la culture en utilisant Mes collections

Commencez à planifier ce que vous voulez voir et faire durant la fin de semaine de la Fête de la culture en utilisant Mes collections. Cet outil pratique vous permet de choisir et trier des événements dont vous souhaitez vous souvenir ou faire la promotion. Vous pouvez les organiser en collections personnalisées. Vous avez accès à Mes collections par le biais de votre compte . Vous pouvez partager des liens vers vos collections directement avec les autres, les mettre à jour et les modifier à l'approche de la fin de semaine.

À propos de la Fête de la culture

La Fête de la culture est devenue l'événement culturel le plus important au Canada. Chaque année les milliers d'activités et de spectacles gratuits organisés par des artistes, des organismes culturels et des municipalités dans 355 collectivités partout au Canada attirent près de deux millions de personnes. L'éventail d'événements est aussi vaste et diversifié que le Canada lui-même et cette dixième année s'annonce comme la meilleure à ce jour. Du Yukon au Nouveau Brunswick, de la Colombie Britannique à la baie d'Hudson ? et tout ce qui se trouve entre eux ? la Fête de la culture souligne et amplifie la diversité des arts et de la vie culturelle de nos communautés. En tant que chef de file national pour une vie culturelle active et engagée, la Fête de la culture offre une gamme d'outils et de ressources de développement des compétences menant à un plus grand engagement culturel. Le point culminant de la campagne de sensibilisation annuelle nationale de la Fête de la culture est atteint lors des trois journées de célébrations des arts qui débutent le dernier vendredi de septembre. La Fête de la culture est un organisme de charité enregistré. Visitez culturedays.ca pour de plus amples informations et pour faire un don .

La Fête de la culture reçoit un soutien financier du gouvernement du Canada par le biais du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada. La Fête de la culture est également rendue possible grâce au soutien de Pattison (partenaire média national de publicité extérieure), de Cineplex Media (partenaire média national) et de BT / A (partenaire créatif national).

