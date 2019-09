Finquest annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris





PARIS, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Depuis l'ouverture de ses bureaux européens à Londres et Francfort, Finquest a constaté une demande croissante de la part des sociétés de capital-investissement et d'entreprises basées en Europe pour ses services de recherche d'opportunités d'acquisition. L'ouverture de son bureau à Paris permettra à Finquest de se rapprocher de ses clients sur les marchés francophones.

Finquest a la capacité unique d'identifier des cibles d'acquisition dans toute l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie en s'appuyant sur le Big Data à l'IA, et de proposer à ses clients des opportunités sur le segment des entreprises de taille moyenne. Finquest propose également la mise en relation de ses clients avec les cibles intéressées.

Pour Tanguy Lesselin, PDG : « La plupart des marchés sont beaucoup plus fragmentés que ce que s'imaginent les chefs d'entreprises. Nous travaillons déjà avec des entreprises et des sociétés de capital-investissement en France, et nous nous réjouissons d'avoir aujourd'hui une présence permanente sur ce marché très actif. »

Pour Philippe Risacher, qui sera à la tête de la nouvelle équipe française et sera en charge du segment entreprises : « La proposition de valeur de Finquest dans les fusions-acquisitions est tout à fait unique, et elle permettra aux entreprises d'être plus proactives dans leurs stratégies M&A et dans l'identification de cibles. »

Veera Somersalmi, qui sera à la tête du segment capital-investissement, ajoute : « Finquest apporte une innovation forte dans la génération d'opportunités pour le secteur du capital-investissement en permettant une gestion plus dynamique du cycle de vie des investissements. »

Veera Somersalmi a plus de 20 années d'expérience dans les levées de fonds pour le capital-investissement, la dette privée, le financement d'infrastructures et les fonds de fonds sur la France et les pays nordiques.

Philippe Risacher a 30 années d'expérience dans les marchés financiers. Il était tout récemment à la tête de l'équipe chargée des ventes en Europe pour le compte d'une société proposant du conseil et des services aux départements de relations investisseurs et de fusions acquisitions.

À propos de Finquest

Finquest est la société leader en Big Data et IA spécialisée sur l'origination d'opportunités d'investissements et de fusions et acquisitions sur le segment des entreprises de taille moyenne.

S'appuyant sur une base de données d'entreprises constamment mise à jour grâce à des robots et des algorithmes prédictifs, Finquest propose à ses clients des mises en relation ciblées et qualifiées tout en leur assurant une totale confidentialité.

Finquest a son siège à Singapour et des bureaux à Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg et Paris. Pour plus d'informations sur Finquest, rendez-vous sur www.finquest.com.

