Speech Processing Solutions: Une qualité d'enregistrement supérieure pour la génération Instagram et des blogs vidéo





Speech Processing Solutions, le numéro un de la dictée professionnelle sur le marché, vient tout juste de lancer sa dernière gamme d'appareils d'enregistrement audio et son logiciel de reconnaissance vocale Philips. Les nouveaux Philips VoiceTracer associent une qualité audio exceptionnelle à une simplicité d'utilisation sans précédent, avec options de partage instantané.

Un appareil d'enregistrement dédié qui communique avec le smartphone

À de nombreuses reprises, il a été démontré qu'un appareil d'enregistrement dédié présente de nombreux avantages par rapport à l'enregistrement avec un smartphone, qui dispose d'une batterie à la durée de vie limitée, d'un microphone moins performant et qui est régulièrement interrompu par d'autres fonctions coupant l'enregistrement, comme des appels. Mais il permet cependant de partager immédiatement du contenu. Afin de pouvoir gagner sur les deux tableaux, la plupart des nouveaux Philips VoiceTracer disposent maintenant d'une application qui permet non seulement aux utilisateurs de contrôler leurs enregistrements à distance, mais également de les partager instantanément. Les utilisateurs peuvent démarrer et arrêter les enregistrements par le biais de l'application et les transférer directement en Wi-Fi, de leur Philips VoiceTracer à leur smartphone. Plus besoin de raccorder de câble à l'ordinateur. L'application est gratuite et disponible pour iOS et Android.

Un son parfait pour vos vidéos et blogs vidéo

Les nouveaux Philips VoiceTracer sont équipés de microphones sophistiqués qui permettent aux utilisateurs d'obtenir une qualité d'enregistrement audio optimale. Chaque appareil est doté d'une batterie offrant jusqu'à 36 heures d'enregistrement et conçu pour s'adapter parfaitement aux besoins personnels de l'utilisateur, que ce soit pour l'enregistrement de notes, interviews, conférences, réunions, musique ou vidéos. Les fonctions d'enregistrement intelligentes et le choix de scènes permettent d'obtenir des résultats audio exceptionnels encore plus facilement.

De plus, le nouveau Philips VoiceTracer DVT7110 pour vidéos permet aux créateurs de contenu d'utiliser l'enregistreur audio comme microphone externe afin de créer un son précis pour leurs prises de vue.

« Les Youtubeurs qui veulent passer à la vitesse supérieure en matière de production vidéo peuvent même fixer l'enregistreur directement à leur caméra en utilisant le support inclus, et se servir de la bonnette anti-vent quand ils tournent en extérieur », explique Thomas Brauner, PDG de Speech Processing Solutions.

Philips met fin aux tâches de saisie fastidieuses

La nouvelle gamme est également compatible avec le nouveau logiciel de reconnaissance vocale Philips VoiceTracer DVT2805 qui transcrit instantanément les documents des utilisateurs avec un taux de précision allant jusqu'à 99 %.

« Transformer la voix en texte n'a jamais été aussi simple. Et comme vous parlez au moins trois fois plus vite que vous ne tapez les documents vous-même, ce logiciel vous fera économiser un temps précieux. Enregistrez simplement vos notes et laissez-le logiciel travailler à votre place », ajoute Thomas Brauner. L'algorithme intelligent apprend même des corrections que l'utilisateur apporte au texte transcrit. Ainsi, plus l'utilisateur utilisera le logiciel, plus les résultats gagneront en précision. Le logiciel de reconnaissance vocale Philips VoiceTracer est pris en charge par tous les nouveaux modèles DVT et est également disponible sous forme de pack.

Tous les modèles seront disponibles en magasin à partir de septembre 2019. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.voicetracer.com

À propos de Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) est une société technologique internationale, numéro un mondial en matière de solutions de dictée. Plus de quatre millions d'utilisateurs dans le monde utilisent les solutions de transcription développées par SPS et vendues sous la marque Philips. Ces solutions comprennent un logiciel de flux de travail et de reconnaissance vocale, ainsi que des produits matériels. Ces solutions astucieuses font gagner du temps aux utilisateurs et leur permettent de se concentrer sur les tâches essentielles. Ceci a pour résultat d'augmenter la productivité, générant ainsi des bénéfices plus importants et des clients satisfaits.

SPS, dont le siège social se trouve à Vienne en Autriche, possède des agences régionales aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique et en Autriche, ainsi qu'un réseau mondial de plus de 1 000 partenaires de distribution et de mise en oeuvre.

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 03:05 et diffusé par :