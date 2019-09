Strekin AG obtient un financement servant à mener à bien le développement du STR001 pour traiter la perte auditive neurosensorielle soudaine et préparer le dépôt d'une demande d'autorisation de nouveau médicament en Europe





BÂLE, Suisse, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Strekin AG (www.strekin.com), une entreprise biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès une ronde de financement de série A d'un montant total de 2,82 millions CHF (francs suisses) avec des investisseurs privés. Ces fonds permettront à Strekin de terminer son essai clinique de phase 3 en cours qui porte sur le STR001 pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine, l'essai RESTORE, et de se préparer à une demande d'autorisation en Europe.

Le STR001 est le principal candidat-médicament de Strekin. Les données précliniques publiées par Strekin et ses collaborateurs ont démontré que le STR001 protège efficacement l'audition chez les modèles animaux en bloquant le stress oxydatif et en réduisant l'activation de la signalisation inflammatoire dans la cochlée. L'étude RESTORE est une étude clinique de phase 3, internationale, randomisée et contrôlée par un placebo qui porte sur le STR001 chez des patients souffrant d'une perte auditive neurosensorielle soudaine. Le STR001 a été très bien toléré et les premiers résultats de RESTORE devraient être publiés au début de 2020.

« Grâce au financement de série A, nous avons désormais la flexibilité financière nécessaire pour terminer l'étude clinique en cours, préparer une demande d'autorisation en Europe et réaliser une sortie d'entreprise par le biais d'une introduction en bourse ou d'une vente », a déclaré Alexander Bausch, président-directeur général et fondateur de Strekin. « L'essai RESTORE teste la capacité du STR001 à répondre à un besoin médical évident et non satisfait chez des patients qui ont souffert d'un épisode pouvant entraîner une perte auditive sévère à vie. En cas de succès, les données fournies par RESTORE, ainsi que le statut de médicament orphelin du STR001 pour traiter la perte auditive neurosensorielle soudaine, pourraient permettre à Strekin de lancer rapidement le STR001 en Europe. »

À propos de la perte auditive neurosensorielle soudaine

La perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL selon l'acronyme anglais) est une perte auditive aiguë causée par des lésions des cellules ciliées de l'oreille interne qui détectent le son. La SSHNL peut être causée par une opération chirurgicale, un traumatisme acoustique ou une surdité soudaine, un phénomène dans lequel la perte auditive se produit sans cause évidente. Parmi les autres symptômes, on peut trouver des bourdonnements d'oreilles (acouphènes) et des étourdissements (vertiges). Une perte auditive soudaine est une urgence médicale. Il est recommandé aux personnes qui perçoivent un changement soudain de leur audition de contacter sans tarder leur prestataire de soins de santé. Un grand nombre d'activités quotidiennes, que la plupart des gens considèrent comme allant de soi, telles que prendre part à une conversation, écouter de la musique ou communiquer efficacement dans un milieu professionnel, sont difficiles, voire impossibles, pour les individus souffrant de perte auditive. Il n'existe actuellement aucun médicament approuvé pour le traitement de la SSNHL.

À propos de Strekin

Strekin AG (www.strekin.com) est une entreprise biopharmaceutique basée en Suisse. Elle fait progresser les traitements pour procurer de plus grands bienfaits aux patients atteints de maladies qui présentent d'importants besoins non satisfaits. Strekin est dirigée par une équipe d'experts possédant une large expérience de la découverte, du développement et de la commercialisation réussis de nouveaux médicaments. Strekin est financée par un grand nombre d'investisseurs privés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/967922/strekin_Logo.jpg

Alexander Bausch,

PDG, Strekin AG

Courriel : Alexander.Bausch@strekin.com

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 02:00 et diffusé par :