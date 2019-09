Polpharma Biologics annonce un accord de commercialisation mondiale d'un biosimilaire du natalizumab, un médicament essentiel contre la sclérose en plaques





GDA?SK, Pologne, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Polpharma Biologics S.A. (« Polpharma Biologics ») annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord de commercialisation mondiale avec Sandoz AG portant sur un biosimilaire du natalizumab. Le médicament est actuellement en phase III de développement clinique dans le cadre du traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR). En vertu de cette entente, Polpharma Biologics sera chargée du développement, de la fabrication et de l'approvisionnement du médicament biosimilaire issu de la collaboration.

Polpharma Biologics est une entreprise biopharmaceutique européenne spécialisée dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires et de médicaments biologiques nouveaux. L'entreprise offre, aux côtés d'autres entreprises associées au sein de Polpharma Biologics Group, un service de produits biologiques entièrement intégré, qui va du développement de lignées cellulaires à la fourniture de produits commerciaux.

« Cet important accord commercial marque une étape significative dans l'engagement continu de Polpharma Biologic en faveur de la production de produits biopharmaceutiques plus abordables et de meilleure qualité destinés aux patients du monde entier », a déclaré Jerzy Starak, président de Polpharma Biologics. « Nous sommes ravis de conjuguer notre expertise avec notre partenaire de collaboration Sandoz AG dans le but d'élargir l'accès des patients à cette option thérapeutique importante pour la SEP-RR. Le natalizumab est le premier d'un certain nombre de développements de projets en phase avancée que nous prévoyons d'annoncer prochainement. »

Près de 85 % des personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) reçoivent un diagnostic de SEP-RR1. En plus du fardeau personnel que la sclérose en plaques fait peser sur les patients et leurs familles, l'accessibilité financière est un défi de taille pour les médicaments contre la SEP à l'échelle mondiale. Un rapport récent a souligné que l'accessibilité financière était considérée comme le problème d'accès au traitement de la sclérose en plaques le plus fréquent dans 46 % des 90 pays considérés dans le rapport1. Ailleurs, il a été souligné que fournir l'accès aux traitements modificateurs de la maladie (DMT) pour la sclérose en plaques pose un défi considérable aux systèmes de santé2.

Le natalizumab, qui est un DMT, offre aux patients une option thérapeutique précieuse pour traiter la SEP-RR. Le partenaire travaillant en collaboration avec Polpharma Biologic commercialisera et distribuera le médicament dès son approbation sur tous les marchés grâce à une licence mondiale exclusive. Les autres conditions spécifiques de l'accord sont confidentielles.

