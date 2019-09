Weatherford présentera des innovations en matière de forage, de construction de puits, de conditionnement de puits et de production au salon SPE Offshore Europe 2019





Les technologies portant sur la durée de vie des puits améliorent les capacités des clients

BAAR, Suisse, 3 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui qu'elle présenterait ses innovations en matière de durée de vie de puits au salon Offshore Europe 2019, stand 3E 30, à Aberdeen, en Écosse, du 3 au 6 septembre.

Le salon Offshore Europe 2019 lui servira de plateforme pour illustrer chacun de ses principaux secteurs d'activité : le forage, la construction de puits, le conditionnement de puits et la production. Dans ces quatre domaines, la société présentera les technologies de pointe suivantes :

Mark A. McCollum, PDG de Weatherford, a déclaré : « Les besoins des clients orientent nos investissements dans de nouvelles technologies permettant d'améliorer les performances. Le système directionnel rotatif de type « push-the-bit » (déviation par poussée latérale) Magnus est notre réponse à ceux souhaitant un outil économique capable de fonctionner dans les environnements les plus difficiles du monde. Le forage sous pression contrôlée, l'ascension artificielle et la numérisation sont d'autres domaines dans lesquels nous avons réalisé d'importants investissements. Les possibilités qu'offre le numérique sont exponentielles dans notre industrie et nous avons hâte de montrer notre leadership dans ce domaine au cours de salon Offshore Europe. »

À propos de Weatherford

Weatherford, l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, fournit des solutions, technologies et services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 620 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie quelque 24 500 personnes. Pour plus d'informations, consultez www.weatherford.com et suivez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contacts :

Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Directeur général adjoint et directeur financier

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Directrice générale adjointe en charge de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 01:00 et diffusé par :