Le premier lanceur chinois de taille moyenne, le ZQ-2, fonctionnant avec le mélange de propergols LOX/LCH4, est à la recherche de charges utiles dans le monde entier





BEIJING, le 2 sept. 2019 /CNW/ - Le 28 août, le principal développeur de lanceurs commerciaux et fournisseur de services de lancement chinois, LandSpace Technology Corporation Ltd. (LandSpace), a annoncé au cours du salon aérospatial MAKS 2019 que la société était à la recherche de charges utiles provenant de n'importe où dans le monde pour le lancement inaugural de son lanceur exclusif, le ZhuQue-2 (ZQ-2), propulsé par un moteur-fusée à propergol liquide fonctionnant à l'oxygène liquide (LOX) et au méthane liquide (LCH4).

Le président de LandSpace, Zhang Long, a déclaré : « En tant que premier lanceur chinois de taille moyenne fonctionnant à LOX et au LCH4, le lanceur ZQ-2 est largement reconnu comme une solution réutilisable, écologique et abordable, conçue pour fournir des services de lancement et de déploiement orbitaux pour les petits et moyens satellites ». Le LCH4 aide à améliorer la réutilisabilité du moteur, car il s'agit d'une ressource abondante et peu coûteuse qui aide à prévenir les dépôts de carbone lors de la combustion du carburant dans le moteur.

Le lanceur ZQ-2 mesure 49,5 mètres de long sur 3,35 mètres de diamètre, pèse 216 tonnes et produit 268 tonnes de poussée au décollage. Le lanceur ZQ-2 est conçu pour livrer des charges utiles de 2 tonnes (l'étage supérieur supporte des charges utiles de 4 tonnes) sur l'orbite héliosynchrone à une altitude orbitale de 500 kilomètres afin de répondre aux besoins de lancement de la plupart des petits et moyens satellites commerciaux sur le marché. Le lanceur ZQ-2 offre plusieurs interfaces lanceur-astronef (LV-S/C) standards, y compris un système de séparation par collier de serrage de taille standard, des systèmes de séparation à faible choc et des distributeurs de satellites cubiques (POD), ainsi que le déploiement orbital exclusif d'une grande charge utile, le partage de petits satellites et le déploiement orbital agrégé de satellites cubiques, parmi d'autres options de lancement. De plus, le lanceur ZQ-2 permet l'utilisation de connecteurs lanceur-astronef sur mesure pour répondre aux besoins des différents types de missions de lancement.

M. Zhang a indiqué que les lanceurs ZQ-2 ont été conçus afin d'offrir une solution économique et universelle. À plus long terme, la société prévoit d'améliorer la réutilisabilité et d'augmenter la capacité de charge utile de ses lanceurs. La série de lanceurs ZQ-2 à carburant liquide, conçue selon une philosophie de conception qui préconise « une combinaison de propergols, un diamètre universel pour le corps du lanceur et deux niveaux de poussée des moteurs », offre une capacité de lancement allant de quelques tonnes à plusieurs dizaines de tonnes dans différentes combinaisons, et ce, dans le but de fournir aux clients une large gamme de solutions de propulsion liquide permettant de placer des satellites en orbites basses, moyennes et élevées.

La combinaison de propergols LOX/LCH4 est largement reconnue par les entreprises commerciales mondiales de lanceurs comme étant la solution à privilégier pour la prochaine génération de lanceurs à faible coût. Les sociétés aérospatiales commerciales américaines Space X et Blue Origin ont développé avec succès des moteurs fonctionnant à LOX et au LCH4 et ont choisi la combinaison LOX/LCH4 comme propergol pour leurs fusées de la prochaine génération. Le ZQ-2 est le premier lanceur chinois à bas prix utilisant la combinaison de propergols liquides LOX/LCH4. Dans l'ère à venir des lanceurs commerciaux économiques et réutilisables, le lanceur ZQ-2 fournira aux clients du monde entier des services de lancement rentables.

En tant que seule entreprise aéronautique privée chinoise participant au salon aérospatial MAKS 2019, LandSpace a déjà signé des accords de services de lancement de satellites avec plusieurs sociétés chinoises et internationales, dont GomSpace au Danemark, D-Orbit en Italie et OpenCosmos au Royaume-Uni. Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à Market@Landspacetech.com ou visiter le site Web à l'adresse suivante : http://www.landspace.com/

