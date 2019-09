Le bénéfice net de Skyworth Group au premier semestre (S1) bondit de près de 20 %, alors que la marge bénéficiaire brute atteint 19,7 %





SHENZHEN, Chine, 2 septembre 2019 /CNW/ - Skyworth Group (00751.HK) a publié ses résultats provisoires de 2019 après la fermeture des marchés le 27 août. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 17,23 milliards de yuans (environ 2,4 milliards $ US) pour la période, tandis que la marge bénéficiaire brute atteint 19,7 % alors qu'elle était de 17,3 % il y a un an. Le bénéfice avant impôt et le bénéfice net s'élèvent à 562 millions de yuans (environ 78,6 millions $ US) et à 348 millions de yuans (environ 48,6 millions $ US) pour les six mois, une hausse de 46 % et de 20,4 % en glissement annuel, respectivement.

Durant la période, la société a investi 908 millions de yuans (environ 127 millions $ US) dans la R et D de plusieurs produits intelligents de grande qualité afin d'accroître sa compétitivité, une majoration significative de 20,6 %. La situation financière de la société a été davantage optimisée, la valeur comptable du capital se chiffrant à 4,265 milliards de yuans (environ 596 millions $ US) en date du 30 juin 2019, une amélioration marquée de 28,7 % en comparaison au 31 décembre 2018.

Lors du premier semestre, Skyworth Group a continué de mettre en oeuvre sa stratégie de transformation : pour le volet multimédia, les recettes attribuables au contenu Internet ont grimpé de 39,3 % par rapport à la même période l'an dernier, alors que le nombre d'utilisateurs actifs de téléviseurs intelligents surpasse les 38 millions et que le nombre moyen d'utilisateurs actifs sur une base quotidienne atteint les 13,85 millions. La société a pris des mesures énergiques pour tirer parti de ses avantages à titre de précurseur en actualisant le portefeuille de téléviseurs en couleurs et la structure de la banque de données de clients, en accélérant la pénétration des téléviseurs OLED au sein du marché, et en accroissant sa part de marché avec le dévoilement de produits haut de gamme pour consolider sa position dans l'industrie.

Propulsés par des technologies de systèmes intelligents, les boîtiers décodeurs numériques ont pris du galon, alors que les segments maison intelligente, Internet des objets et génie de sécurité ont été lancés, ouvrant la voie à de nouvelles avenues de croissance.

À la suite de l'adoption d'une stratégie axée sur le haut de gamme du secteur des produits électroniques grand public, la division commerciale de l'entreprise consacrée aux appareils électroniques intelligents a été reclassée à la hausse en matière de positionnement, de marque, d'envergure et de prix. Le portefeuille des réseaux de vente a été optimisé encore plus, assurant la couverture de tous les canaux de vente, qu'il s'agisse des grands magasins d'appareils ménagers ou des sites de commerce électronique en passant par les boutiques traditionnelles des villes et des municipalités chinoises de plus petite taille, favorisant l'essor tant du chiffre d'affaires que du volume de vente.

Grâce à ses avantages sur les plans technique, marché et marque, Skyworth s'attend à tirer pleinement profit des mesures prises par le gouvernement chinois au début de l'année pour accélérer le développement de l'industrie vidéo 4K/8K UHD dans l'ensemble du pays.

