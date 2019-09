Route de la soie de Xinhua : la marque automobile chinoise « Hongqi » redouble d'efforts pour renforcer sa marque d'excellence, ciblant le marché à forte valeur ajoutée





BEIJING, 2 septembre 2019 /CNW/ - Hongqi, une marque automobile chinoise de renom, qui s'est développée en parallèle avec l'industrie automobile florissante de la Chine, intensifie en ce moment ses efforts visant à créer une « nouvelle marque prestigieuse » qui permettra à la société d'explorer à fond le marché à forte valeur ajoutée.

Dernièrement, pour revaloriser encore sa marque, Hongqi a mis en place une série de mesures importantes, notamment en réorganisant ses ressources mondiales de R-D, en établissant un régime de normes de qualité de classe mondiale et en intégrant un concept plus international dans la conception des produits.

En effet, Hongqi, la marque chinoise de berlines, qui entend déployer une équipe internationale de R-D composée de 5 000 chercheurs, s'est également dotée d'un système mondial de R-D très efficace pour optimiser encore sa compétitivité en la matière.

Implantée depuis plus de 60 ans, elle a pris ces mesures dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce dans l'industrie automobile mondiale, une dynamique qui doit amener la marque à améliorer la consommation de carburant et créer par ricochet des possibilités de se rajeunir comme un classique du « made in China ».

Actuellement, Hongqi a « un siège social et quatre instituts de recherche » dans le monde entier. Son siège mondial de R-D est situé à Changchun, en Chine, tandis que ses quatre instituts de recherche, à savoir la branche de recherche prospective technologique, le nouvel institut de recherche sur l'énergie, la branche de recherche pour la conception prospective et la branche de R-D artificielle, se trouvent à Beijing, Shanghai, Munich et Silicon Valley aux Etats-Unis, respectivement.

En termes de positionnement client, Hongqi cible les consommateurs de la tranche supérieure, un segment émergent, qui peuvent s'offrir des véhicules à des prix allant de 200 000 yuans à six millions de yuans.

Au-delà du facteur prix, et comme moyen d'impulser son évolution, Hongqi entend également s'orienter vers l'offre de produits personnalisés à l'intention des clients de luxe. Par exemple, Hongqi L5, édition limitée sur mesure, une limousine sous la marque, offre six styles de décoration intérieure et son site Web officiel en sept langues, lancé l'année dernière et conçu pour la personnalisation du modèle, propose aussi en ligne des services de personnalisation connexes.

