Biosense Webster, Inc. annonce que l'ablation par cathéter pourrait être jusqu'à dix fois plus efficace qu'une thérapie standard seule pour retarder la progression de la fibrillation auriculaire

Les résultats de l'essai sur la progression de la fibrillation auriculaire (ATTEST) ont été présentés ce 31 août au congrès 2019 de l'ESC* à Paris, France. ATTEST est le premier essai contrôlé randomisé à comparer directement l'efficacité de l'ablation par cathéter par radiofréquence (RF) à celle des médicaments antiarythmiques (MAA) standards pour retarder la progression de la fibrillation auriculaire (FA). Les résultats montrent que les patients traités par ablation par cathéter (âgés de 67,8 ± 4,8 ans) étaient presque 10 fois moins susceptibles de développer une FA persistante que les patients sous MMA trois ans après le début de l'étude. 1

ATTEST a été sponsorisé par Biosense Webster, Inc., leader mondial du diagnostic et du traitement des troubles du rythme cardiaque faisait partie des sociétés de dispositifs médicaux Johnson & Johnson***. Dans l'étude, les patients atteints de FA intermittente ont été traités, conformément aux protocoles actuels, soit avec des MAA ou par ablation par cathéter, une intervention créant de petites cicatrices sur des tissus cibles afin de bloquer les signaux électriques anormaux provoquant l'arythmie. À la fin de l'étude, 17,5 % des patients du groupe MAA développé une FA persistante, alors que seulement 2,4 % des patients du groupe d'ablation par cathéter ont présenté une progression de la maladie.

« La progression d'une forme intermittente vers une forme persistante de la FA est très courante, et entraîne un risque accru d'AVC et de décès », déclare le Pr Karl-Heinz Kuck**, auteur principal d'ATTEST. « Ces résultats arrivent à point nommé. Ils suggèrent qu'une utilisation précoce de l'ablation par cathéter peut retarder significativement ou prévenir la progression de la FA plus efficacement qu'une thérapie médicamenteuse ».

Les résultats d'ATTEST ont été similaires à ceux d'autres nouveaux essais clés ayant démontré que jusqu'à 94 % des patients atteints de FA traités par ablation par cathéter ne présentaient pas d'arythmie récurrente à un an,2-11 avec une réduction de pratiquement la moitié du risque de décès, d'AVC, d'arrêt cardiaque et d'hospitalisation en service cardiovasculaire sur sept ans, en comparaison avec les MAA.12,13 Ces études ont également démontré que l'ablation par cathéter pourrait significativement améliorer la qualité de vie du patient par rapport à une thérapie médicamenteuse14, tout en étant une option plus rentable à long terme.15

La FA est une condition grave et invalidante caractérisée par un rythme cardiaque irrégulier et souvent rapide provoquant des contractions non coordonnées des deux cavités du coeur. Le rythme cardiaque irrégulier peut causer la formation de caillots de sang pouvant conduire à une forme particulièrement dévastatrice d'AVC. La FA est une maladie évolutive par excellence, avec un patient sur cinq présentant une progression de la forme paroxystique (intermittente) à persistante (constante) en un an.16-18

Selon un rapport publié par Biosense Webster en 2018, qui souligna l'impact et la charge de la FA, cette condition est en train de rapidement devenir la « nouvelle épidémie du siècle » et un des problèmes de santé les plus importants au monde. La FA est responsable de la perturbation de la qualité de vie de 33 millions de personnes dans le monde et augmentera de pratiquement 70 % d'ici 2030.19 Elle coûte également aux systèmes de santé jusqu'à 3 286 milliards d'euros seulement dans les pays européens.20-25 Un rapport de suivi portant sur le traitement de la FA sera publié en fin d'année 2019.

« Nous nous engageons à faire progresser les soins et, un jour, à guérir la FA en nous concentrant sur trois domaines clés : innover pour créer de nouvelles solutions technologiques, investir dans la recherche et les publications pour faire avancer la compréhension clinique (comme cela s'est passé avec l'étude ATTEST), et accroître la compréhension et la sensibilisation des médecins et du public », a déclaré Uri Yaron, président au niveau mondial de Biosense Webster. « Avec environ 150 centres d'électrophysiologie (CEP) participant aux recherches mondiales et 20 ans passés à l'avant-garde des traitements dans le domaine de l'électrophysiologie, nous sommes déterminés à soigner encore plus de coeurs. Nous sommes satisfaits des conclusions présentées lors de la séance de données de dernière minute de ce matin, qui consolident les avantages significatifs de l'ablation par cathéter RF dans le traitement de la FA, et qui devraient inciter les médecins à recommander son utilisation précoce comme norme de référence dans les soins aux patients atteints de FA ».

À propos de l'étude ATTEST

L'essai sur la progression de la fibrillation auriculaire (ATTEST) était une étude évaluant la progression vers une fibrillation auriculaire (FA)/tachycardie auriculaire (TA) persistante chez les sujets atteints de FA récurrente, paroxystique et symptomatique (intermittente). 128 personnes ont été randomisées dans un groupe avec isolement des veines pulmonaires à l'aide de cathéters par radiofréquence (RF), et 127 dans un groupe suivant une thérapie manipulative aux médicaments antiarythmiques (MAA). Le critère principal était le taux de FA/TA persistante à 3 ans. L'estimateur de Kaplan-Meier du taux de FA/TA persistante à 3 ans était significativement plus bas avec l'ablation par cathéter RF (2,4 % [95 % d'intervalle de confiance (IC), 0,6-9,4 %]) qu'avec des MAA (17,5 % [95 % IC, 10,7-27,8 %] ; unilatéral P=0,0009). Les résultats restent cohérents sur la plupart des sous-groupes pré-spécifiés analysés. Les patients âgés de 75 ans et plus étaient jusqu'à près de 4 fois plus susceptibles de présenter une progression vers une FA persistante que les patients de moins de 75 ans (p<0,05), ce qui suggère que l'ablation par cathéter RF en phase précoce est supérieure aux MAA pour retarder ou prévenir la progression de la maladie (rapport de risques : 3,93, 95 % IC : 1,28 % 12,06 % ; p=0,0170).

À propos de Biosense Webster

Biosense Webster, Inc., qui fait partie des sociétés de dispositifs médicaux Johnson & Johnson, est un leader mondial du diagnostic et du traitement des troubles du rythme cardiaque. En partenariat avec des médecins, la société développe des technologies innovantes qui améliorent la qualité des soins pour les patients souffrant d'arythmies cardiaques dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.biosensewebster.com

Suivez-nous sur Twitter @BiosenseWebster

À propos des sociétés de dispositifs médicaux Johnson & Johnson***

Dans les entreprises de dispositifs médicaux Johnson & Johnson, nous aidons les personnes à avoir la meilleure qualité de vie possible. Forts de plus d'un siècle d'expertise, nous relevons des défis urgents dans le secteur de la santé, et prenons des mesures audacieuses débouchant sur de nouvelles normes de soins, tout en améliorant les expériences des patients. Grâce à nos solutions chirurgicales, orthopédiques, visuelles et interventionnelles, nous contribuons à sauver des vies et à ouvrir la voie d'un avenir meilleur pour le monde entier.

* Société européenne de cardiologie

** Le Pr Kuck est un consultant auprès de Biosense Webster

*** Les sociétés de dispositifs médicaux Johnson & Johnson comprennent les divisions en charge des solutions chirurgicales, orthopédiques, visuelles et interventionnelles du segment Dispositifs médicaux de Johnson & Johnson.

