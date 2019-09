La projection d'un film sur la RV à Venise met en valeur le site fossilifère de Chengjiang, classé au patrimoine mondial de l'humanité





Grâce à la technologie avancée de la RV, un site fossilifère de Chengjiang, dans le Yunnan, a vu le jour grâce à un court film de RV, " Home of Cambrian period ", projeté jeudi à la 76e Mostra de Venise.

Le site fossilifère de Chengjiang a été l'un des lieux recommandés lors de la session " Best Film Shooting Locations " de l'événement annuel " Focus on China " co-organisé par l'ANICA et Xinhuanet pendant le Festival International du Film de Venise. L'attention du public a été attirée par le paysage spectaculaire, la richesse du patrimoine et l'importante valeur scientifique que représente l'expérience unique de la réalité virtuelle.

Selon le vice-président de Chengjiang Shanshui Tourism Development Co., Ltd. M. Wei Wei, le site fossilifère de Chengjiang, situé dans le sud-est du Yunnan, est connu comme " le berceau de la vie sur terre " pour sa présentation de l'un des plus importants témoignages mondiaux des premières communautés marines du Cambodge où au moins 16 embranchements et plus de 200 espèces ont été répertoriées.

L'UNESCO a inscrit le site fossilifère de Chengjiang sur la Liste du patrimoine mondial en 2012. Unique en son genre en Asie, le site révèle un " témoignage exceptionnel de la diversification rapide de la vie sur Terre il y a 530 millions d'années ", ouvrant une " fenêtre d'une grande importance pour la recherche. "

Comme M. Wei l'a présenté, la production du film a commencé en 2018, dans le but de mieux faire comprendre le site fossilifère de Chengjiang et sa valeur pour le monde. Dans ce film, la technologie de RV recrée comment des groupes d'animaux locaux ancestraux ont survécu à une série de tremblements de terre et de catastrophes volcaniques ainsi qu'à d'autres événements clés ayant mené à la formation du site fossile.

En publiant ce film de RV, Chengjiang invite les cinéastes du monde entier à utiliser ce site fossilifère unique comme lieu de production. On espère également que le film attirera les amateurs de fossiles, les étudiants et les touristes à Chengjiang pour découvrir la magie de l'évolution.

C'est la 4ème année que " Focus on China " a été organisé en marge du Festival international du film de Venise, dans le but de renforcer les échanges culturels entre la Chine et l'Italie et de faciliter la coopération entre la Chine et l'UE dans la réalisation et le commerce du film.

