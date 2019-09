La Semaine mondiale de l'eau de SIWI, l'événement mondial le plus influent centré sur les défis liés à l'eau dans le monde, s'achève après une semaine extraordinaire placée sous le signe de l'innovation, de l'inspiration et de la collaboration





STOCKHOLM, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Des millions de vies pourraient être menacées si l'on ne se préoccupe pas plus sérieusement de la crise de l'eau et du réchauffement climatique. La Semaine mondiale de l'eau a pris fin vendredi, avec des appels lancés aux gouvernements, aux institutions et aux entreprises pour qu'ils commencent à mettre en oeuvre les solutions existantes en ce qui concerne l'eau ? en impliquant tout le monde dans le processus.

La Semaine mondiale de l'eau, manifestation annuelle sur l'eau la plus importante du monde, s'est achevée vendredi à Stockholm, avec à la fois des avertissements face aux dangers imminents et des lueurs d'espoir. Sur les 4000 participants venus de 138 pays, un tiers avaient moins de 35 ans et leur présence a été particulièrement visible tout au long de la conférence. « Le fait que nous, jeunes professionnels, ayons la possibilité de partager nos connaissances en étant de plus en plus écoutés est une réelle source de motivation », a déclaré Sara Löwgren, de Water Youth Network, au cours de la cérémonie de clôture ce vendredi.

Jeudi, le professeur Johan Rockström s'est adressé directement aux jeunes participants en leur disant : « Vous êtes les seuls qui peuvent réellement prendre la parole au nom des générations futures. » Il a assuré au public que, selon la science, il y avait toujours une chance de sauver la planète si nous parvenions à diminuer les émissions de carbone de moitié dans la prochaine décennie, mais qu'il était impératif de ne pas laisser passer cette fenêtre de temps.

Sur les 250 séances organisées durant cette semaine, nombreuses sont celles qui ont été centrées sur l'eau en tant que solution face aux défis tels que le changement climatique et la pénurie alimentaire. En lien avec le thème de l'événement, à savoir L'eau pour la société : impliquer tout le monde, des recherches relatives à l'importance d'intégrer les perspectives de tous les âges, genres et groupes sociaux ont été présentées. Torgny Holmgren, directeur exécutif de SIWI, instance organisatrice, a qualifié cette vision des choses comme étant l'essence même de la bonne gouvernance de l'eau, ajoutant : « Par rapport aux années précédentes, je remarque un intérêt nouveau pour le rôle des gouvernements, des villes et des populations locales, avec de nombreux exemples inspirants. »

Durant la cérémonie de clôture, Parameswaran Iyer, membre du gouvernement indien, a présenté les importantes mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour garantir à l'ensemble des Indiens l'accès à l'eau propre et à des moyens d'assainissement sûrs d'ici 2024. « Dans le cadre d'une campagne lancée le 1er juillet, nous avons envoyé 1200 représentants officiels du gouvernement sur le terrain pour parler à la population de la conservation de l'eau. C'est de cette manière que l'on parviendra à changer les comportements », a-t-il précisé.

Pour en savoir davantage :

Vidéo : SIWI sur Vimeo

Images : https://www.flickr.com/photos/siwi_water

www.worldwaterweek.org

www.siwi.org

Contact presse :

Hawra Daoud

Responsable de la communication

SIWI, press@siwi.org,

+46 (0) 720 506008

Keith Begg

Tél. +46-0707-444-005

Communiqué envoyé le 2 septembre 2019 à 12:14 et diffusé par :