L'aéroport international Hamad transforme le terminal pendant l'été en Festival du Qatar pour le plaisir de millions de passagers





L'aéroport de pointe conclut un programme fantastique qui a immergé les passagers tout au long de l'été dans l'hospitalité et la culture du Qatar

DOHA, Qatar, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- L'aéroport international Hamad (HIA) continue de se distinguer en redéfinissant l'expérience vécue dans un aéroport. L'aéroport primé a déployé ses efforts pour rendre les voyages aussi dynamiques, interactifs et divertissants que possible, en proposant le plus grand programme « Summer in Qatar » jamais mené à ce jour. Le programme s'est déroulé en juillet et en août et a attiré plus de sept millions de passagers.

Le HIA a présenté un espace dédié au patrimoine qui a suscité l'intérêt des passagers grâce à ses quelque 260 heures de performances culturelles et traditionnelles. Parmi celles-ci, citons une « séance photos en costumes traditionnels » qui a permis aux voyageurs d'essayer des costumes traditionnels qataris et a immortalisé ces moments sur des photos Polaroid remises aux passagers, des spectacles de danse traditionnelle qatarie et un artiste calligraphe qui écrivait les noms des passagers en calligraphie arabe traditionnelle. Les activités artisanales comprenaient une activité d'art corporel au henné et un fabricant de filets. Du café arabe et des dattes ont également été distribués.

L'espace consacré aux enfants offrait aux enfants de tous les âges une large gamme de jeux tels qu'une expérience Lego géante et un mur pour peindre. Cette zone infantile a organisé une activité centrée sur la nutrition, où ont été distribuées des collations saines aux enfants, ainsi que des cartes de voeux pour l'Aïd. Les activités de la rentrée scolaire ont attiré les enfants et les ont préparés à l'esprit de l'année scolaire.

Le HIA a organisé 98 heures de différents spectacles d'arts de la scène itinérants dans le terminal. Il s'agissait de spectacles uniques et colorés mettant en scène des costumes typiques et des numéros de statues vivantes.

S'exprimant sur le succès de l'opération « Summer in Qatar » de l'aéroport HIA, l'ingénieur Badr Mohammed Al Meer, directeur de l'exploitation du HIA, a déclaré : « Nous sommes tout particulièrement heureux du succès remporté par le programme 'Summer in Qatar'. Cela souligne vraiment notre engagement commun visant à faire du Qatar une destination de prédilection et à faire rayonner sa culture de l'hospitalité ».

M. Al Meer a ajouté : « Pour beaucoup, les aéroports sont synonymes de stress et de pression d'être à l'heure. Pourtant, le HIA s'efforce continuellement d'assurer des déplacements efficaces et détendus, en particulier grâce à son programme 'Smart Airport'. Nous nous occupons des passagers en toute fluidité et leur permettons de se divertir comme dans aucun autre aéroport. Des milliers de passagers ont pu profiter de nos activités, y ont participé avec enthousiasme et ont documenté leurs expériences sur les médias sociaux. Nous continuerons à faire connaître le HIA en tant qu'aéroport offrant une expérience hors pair aux passagers, tout en faisant la lumière sur le Qatar comme destination touristique de prédilection qui permet de vivre des moments à la hauteur des meilleurs critères mondiaux ».

Le HIA, la porte d'entrée au Qatar et dans le monde.

Situé au bord du golfe Persique, le cadre paisible au bord l'eau de l'aéroport international Hamad offre un arrière-plan idéal où se mêlent ses éléments architecturaux élégants, soutenus par des systèmes aéroportuaires de pointe qui s'inscrivent dans sa vision d'« aéroport intelligent ». Exploité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le HIA compte deux pistes, une tour de contrôle du trafic aérien ultramoderne et il traite actuellement 35 millions de passagers et 360 000 avions par an. S'étalant sur plus de 40 000 m2 qui se déclinent en boutiques, établissements de restauration et de boissons, installations de spa hors pair et collection d'oeuvres d'art uniques d'artistes de renommée internationale, l'aéroport HIA est une destination à part entière, conçue pour le voyageur moderne.

www.dohahamadairport.com

Pour obtenir des photos institutionnelles du HIA, veuillez cliquer sur ce lien

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/968585/SIQ_HIA1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/968586/SIQ_HIA4.jpg

Communiqué envoyé le 2 septembre 2019 à 12:08 et diffusé par :