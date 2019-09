L'art de la sculpture de racines du comté de Kaihua, dans la province chinoise du Zhejiang, rayonne au 76e Festival international du film de Venise





Le Festival international de Venise de cette année, auquel participent de nombreuses vedettes, présente des oeuvres cinématographiques, des réalisateurs talentueux et les meilleurs lieux de tournage de films en Chine. Parmi ceux-ci, le comté de Kaihua, situé dans une zone montagneuse de la province chinoise du Zhejiang, a frappé l'imagination du public avec son art unique et historique de la sculpture de racines.

C'est lors de la session "China's Best Film Shooting Locations" du 29 août, dans le cadre de l'événement annuel "Focus on China" organisé pendant le Festival international du film de Venise, que le public a appris que la sculpture de racines du comté de Kaihua remonte à l'époque de la dynastie Tang.

Selon M. Lu Xiaguang, maire du comté de Kaihua, l'art de la sculpture de racines a une histoire qui s'étend sur plusieurs siècles en Chine. Au fil du temps, il est devenu non seulement plus créatif et raffiné, mais également plus intégré dans la vie moderne et le paysage urbain.

Du fait de l'attrait croissant de l'art de la sculpture de racines, Kaihua attire davantage de touristes étrangers et gagne peu à peu la reconnaissance internationale. S'impliquant dans des échanges internationaux, le comté a collecté des racines d'arbres longtemps oubliées dans toute la Chine et dans les pays voisins, ces racines ont ensuite été transformées en oeuvres d'art qui peuvent retourner sur leur lieu d'origine pour vivre une nouvelle vie. Ainsi, Kaihua a développé sa propre "Route de la soie" de la sculpture de racines, qui dynamise son tourisme local et ses liens à l'échelle du globe, a déclaré M. Xiaguang.

En plus de la sculpture de racines, Kaihua revendique un riche héritage culturel, dont la spécialité culinaire Qigao (appelée "Pizza orientale") et certaines danses folkloriques locales, a-t-il ajouté.

Lors de l'événement, un couple italien nommé Roberto et Serena ? qui a tissé des liens privilégiés avec l'art de la sculpture de racines de Kaihua ces 15 dernières années du fait du travail sur ses expositions ? a confié au public qu'ils étaient tous deux impressionnés non seulement par la grande valeur et l'essence naturelle pure des oeuvres d'art mais aussi par l'hospitalité de la population locale.

Élargissant l'invitation aux réalisateurs du monde entier et aux personnes assistant à l'événement, M. Xu Guqing, un maître de la sculpture de racines, espère que cet héritage artistique pourra fournir de l'inspiration et de la matière pour leur créativité et leur aventure.

C'est la 4e année que "Focus on China" a lieu en tant que manifestation parallèle au Festival international du film de Venise, avec comme objectifs d'améliorer les échanges culturels entre la Chine et l'Italie et de faciliter la coopération Chine-UE dans les domaines de la réalisation cinématographique et du commerce.

