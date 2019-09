Tmall Culture capte les regards parisiens avec le Palais d'Été et l'Ancien Palais d'Été. Objectif: créer des passerelles entre les musées du monde entier et un milliard de consommateurs chinois





Ce 26 août, Tmall Culture, sous la houlette du géant Alibaba, et en conjonction avec le service Publicité du comité de Pékin du PCC, et China Cultural Tourism and Creativity, proposa l'événement "Chinese Emperors' Imperial Wonderland", qui recréa une expérience immersive et féerique du Palais d'Été et des 12 statues zodiacales chinoises de l'Ancien Palais d'Été, à l'hôtel Salomon de Rothschild, à Paris. Le lancement international de Tmall Culture a su captiver Paris avec son ravinement chinois.

Tong Zhiwei, ministre adjoint du service Publicité du comité de Pékin du PCC (district de Haidian), Li Shaoping, conseiller culturel auprès de l'Ambassade chinoise en France, et Di An, superviseur général de Tmall Home Textiles, étaient présents lors de la cérémonie d'ouverture. Invité spécial de l'exposition, le maire adjoint de Tours, une ville à la réputation de "jardin de la France" en raison de ses nombreux parcs royaux et châteaux, prit la parole pour accueillir chaleureusement cette exposition consacrée aux échanges culturels.

Parmi les éléments les plus accrocheurs de cet exposition figurent les objets culturels et créatifs inspirés des jardins royaux et développés par Tmall Culture. Depuis quelques années, les objets culturels et créatifs connaissent un véritable engouement en Chine. En tant que plus grande plateforme B2C au monde, Tmall intensifie donc son investissement dans le secteur culturel et créatif. Jour après jour, Tmall lancent des passerelles pour permettre à des musées et des institutions artistiques de renommée mondiale d'avoir accès au marché chinois. Annoncé récemment, Tmall Culture 2.0 a pour ambition de permettre à tous les musées du monde d'ouvrir des espaces de vente sur Tmall d'ici trois ans, et de les aider à mettre en oeuvre une coopération transfrontalière avec 10 000 marques, pour qu'un milliard de personnes puissent devenir des consommateurs d'objets culturels et créatifs. À l'heure actuelle, 24 musées de renom ont déjà ouvert leur propre espace de vente sur Tmall, et plus de 2 400 marques ont pris part à ce commerce florissant.

Cette année marque également le 55e anniversaire des liens diplomatiques sino-français. Tmall Culture a choisi une capitale culturelle telle que Paris pour célébrer son lancement international afin de promouvoir les échanges à la fois culturels et commerciaux entre la Chine et la France.

