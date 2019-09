USONICIG lance son appareil reposant sur une technologie à ultrasons en Autriche et étend son marché en Europe





SALZBURG, Autriche, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- USONICIG, innovateur et fabricant de dispositifs de vapotage à ultrasons, s'est associé aux distributeurs locaux Hermann Hauser GmbH et Moosmayr Ges.m.b.H. pour participer au salon annuel local FEUER & RAUCH à Salzbourg, en Autriche, du 30 août au 1er septembre, à l'occasion duquel le ZIP POD SYSTEM de la société a été lancé en Autriche.

Pour apporter aux vapoteurs une sensation agréable et un goût intense, USONICIG emploie sa technologie à ultrasons brevetée au lieu de recourir à la combustion et au chauffage. Charlie Zou, directeur des ventes d'USONICIG, a déclaré : « Nous souhaitons faire connaître les avantages qu'apporte la technologie à ultrasons à davantage de vapoteurs. Après avoir lancé nos produits au Royaume-Uni, nous déployons désormais de nouveaux efforts pour collaborer avec des distributeurs locaux de renom afin de nous développer en Europe, dans des pays tels que l'Autriche et l'Allemagne. »

Doté de la technologie à ultrasons brevetée de l'entreprise, le ZIP POD SYSTEM, dont il s'agissait de la première apparition en Autriche, a attiré l'attention de nombreux visiteurs et exposants au cours du salon. Après avoir souffert du goût brûlé causé par les serpentins de chauffage, les visiteurs et les exposants ont été ravis de découvrir une alternative hautement compatible avec le sel de nicotine et sans arrière-goût calciné.

Le salon FEUER & RAUCH est la référence en matière de tabac, de cigarettes électroniques et d'accessoires pour fumeurs en Autriche. Son emplacement central et ses installations modernes font de ce salon une plateforme unique pour effectuer des commandes, s'informer et communiquer. Depuis un certain temps, USONICIG s'attache à augmenter la visibilité de sa marque en Europe. En plus d'assister à des expositions et à des salons dans différents pays européens, la société a également organisé divers événements de marketing pour toucher les consommateurs locaux. Plus tôt cette année, en association avec Vapouround, un magazine industriel basé au Royaume-Uni, USONICIG a organisé le Vapouround Bus Tour, une tournée à travers le Royaume-Uni pour célébrer le lancement de son autre kit de pods ZIP.

À propos d'USONICIG

Fondée en 2014 par China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., USONICIG se consacre à la recherche et au développement de produits de vapotage sains. Au 30 juin 2019, USONICIG détenait un total de 447 brevets, dont 64 dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 65 brevets d'invention en Chine et 96 brevets d'invention à l'étranger, ainsi que 222 brevets d'utilité. Grâce à ses avancées dans la R&D, la conception de produits et la fabrication, USONICIG est devenu un acteur de premier plan dans le secteur du vapotage.

Les gammes de produits Rhythm et ZIP d'USONICIG sont conformes à la Directive sur les produits du tabac 2014/40/EU (TPD) et ont obtenu une autorisation de vente au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Elles sont commercialisées en ligne et dans les magasins de vapotage locaux.

