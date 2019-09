Des vies d'enfants vont être sauvées grâce à l'invention d'un système simple de traitement de l'eau appelé « Aquatabs Flo »





WEXFORD, Irlande, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La revue médicale de renommée mondiale The Lancet a publié les résultats d'un essai d'évaluation de l'impact sanitaire mené pendant deux ans au Bangladesh. Moins de 5 % des études soumises à cette revue examinée par les pairs sont publiées.

Dans cet essai, l'impact de l'utilisation d'« Aquatabs Flo » à l'entrée d'un système de traitement de l'eau d'un réservoir domestique s'est avéré efficace pour réduire la diarrhée définie par l'OMS chez les enfants de plus de 25 % par rapport au groupe témoin (eau non traitée). Des réductions similaires ont été estimées pour la diarrhée définie par le personnel soignant.

L'étude a également relevé d'autres éléments importants :

« Les précédents essais en aveugle d'interventions de traitement de l'eau dans des foyers à faible revenu n'ont pas permis de détecter une réduction de la diarrhée infantile. »

« Les précédents essais d'intervention sur l'eau étaient axés sur le traitement de l'eau au niveau des foyers et les résultats montrent qu'une intervention de traitement de l'eau automatique et peu coûteuse au point de collecte (au niveau communautaire) peut atteindre une absorption élevée et réduire la diarrhée dans un milieu densément peuplé. »

(L'étude) « a détecté des améliorations importantes dans l'eau potable stockée à domicile dans le groupe bénéficiant du traitement par rapport au groupe témoin. »

Dans l'ensemble, l'étude a interprété les résultats de cet essai comme suit : « La chloration passive au point de collecte pourrait constituer une stratégie efficace et évolutive dans les milieux urbains à faible revenu pour réduire la diarrhée infantile et faire progresser à l'échelle mondiale l'objectif 6.1 de développement durable, c'est-à-dire l'accès universel à une eau potable, salubre et abordable ».

S'exprimant sur le résultat de l'essai, M. Michael Gately, directeur général d'Aquatabs, a déclaré : « Dans les conditions les plus difficiles au Bangladesh, ce système a indubitablement fait ses preuves et permettra de sauver des vies d'enfants. C'est le système de traitement de l'eau de réservoir le moins cher au monde, qui est automatique et ne demande pas d'électricité ».

M. Gately a poursuivi en expliquant qu'Aquatabs Flo a désormais été installé dans des réservoirs d'eau domestiques dans plus de 20 000 écoles au Kenya et au Nigeria par l'entreprise sociale « Impact Water ». L'objectif confirmé pour la fin de l'année 2019 est de plus 40 000 écoles. Quelque 10 millions d'enfants disposent dorénavant d'eau salubre et plus de 2 milliards de litres sont traités chaque mois.

Compte tenu des résultats sans précédent de cette étude et du succès du lancement du projet qui en découle, l'équipe d'Aquatabs recherche désormais d'autres partenaires à l'échelle internationale, tant au sein des ONG que des communautés commerciales. Ces partenariats visent à installer ce système qui change la vie dans les réservoirs d'eau des maisons privées, dans les communautés émergentes du monde entier.

