Sirios récupère jusqu'à 97% de l'or incluant 88% par gravimétrie sur le projet Cheechoo





MONTRÉAL, 02 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats positifs de la phase I de tests métallurgiques effectués par COREM. Des taux de récupération de l'or atteignant jusqu'à 97% ont été obtenus, incluant 88% par procédé gravimétrique tel qu'indiqué sur le tableau ci-dessous. Les tests ont été effectués sur trois échantillons composites de carotte de forage de calibre PQ d'environ 130 kg chacun.



Récupération de l'or par gravité et cyanuration des résidus Échantillon # Lithologie Teneur alimentation Au (g/t) Récupération

Au (%) Teneur obtenue Au (g/t) Gravité Cyanuration des résidus Total 9 Tonalite 0,56 81,4 15,2 96,6 0,92 12 Pegmatite 3,06 88,0 9,1 97,1 2,81 26 Méta-greywacke 0,27 56,5 34,5 91,0 0,31

L'échantillon de tonalite #9 représente environ 70% de la minéralisation aurifère sur Cheechoo. Les échantillons #12 et #26 représentent respectivement environ 20% et 5% de la minéralisation aurifère.

Les teneurs obtenues suite aux tests métallurgiques montrent une augmentation significative par rapport à la teneur d'alimentation pour les échantillons à plus basses teneurs #9 et #26 alors qu'une légère baisse est observée pour l'échantillon #12. Une population de 3 échantillons n'étant toutefois pas suffisante pour déterminer une tendance générale, une étude plus poussée des variations des mesures des teneurs en or sera effectuée lorsque la phase II des tests métallurgiques sera complétée et disponible.

Dominique Doucet, président, a déclaré « Nous sommes très encouragés par les résultats de ces tests métallurgiques qui démontrent que le type de minéralisation aurifère à Cheechoo se traite facilement et procure de hauts taux de récupération ».



Les tests de récupération gravimétrique de l'or (GRG) effectués pour la phase I, ont été faits selon la méthode standard développée par le regretté André R. Laplante PhD, impliquant trois étapes de séparation successives avec re-broyage entre chaque étape.

Les tests ont aussi démontré un potentiel de concentrer les sulfures des résidus du procédé gravimétrique par flottation. À noter que les résidus de traitement des échantillons de Cheechoo contiennent de très faibles quantités de sulfures de l'ordre de moins de 0,2%.

Les tests de cyanuration par alimentation directe, montrent une faible consommation des réactifs entre 0,19 et 0,58 kg/t de NaCN et 0,56 et 1,09 kg/t de Ca(OH) 2.

La totalité de chacun des échantillons a servi pour des tests de broyabilités (comminution test). Environ 30 kg ont servi à faire le traitement par gravimétrie tandis qu'environ 70 kg ont été utilisés pour des tests de récupération par cyanuration à différentes granulométries, ainsi que des études de minéralogie quantitative et de la partition de l'or (Gold deportment). Les tests complétés ont permis de déterminer la granulométrie, soit P 80 75?m, à être utilisée pour le traitement de l'ensemble des 30 autres échantillons composites qui constitue la phase II des travaux actuellement en cours chez COREM. Rappelons que l'ensemble des trente-trois échantillons totalisent une masse de 5,5 tonnes (réf. communiqué du 5 novembre 2018).

Jordi Turcotte, géo., Msc. et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

