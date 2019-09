Invitation aux médias - Annonce concernant une contribution importante pour le Théâtre du Nouveau Monde





QUÉBEC, le 2 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, madame Nathalie Roy, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant une contribution financière importante pour le Théâtre du Nouveau Monde.

Date : 3 septembre 2019



Heure : 11 h 30



Lieu : Théâtre du Nouveau Monde

84, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec) H2X 1Z6

