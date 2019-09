Déclaration du premier ministre à l'occasion de la fête du Travail





OTTAWA, le 2 sept. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Travail :

« En cette fête du Travail, nous célébrons les travailleurs qui ont bâti notre pays et rendu les milieux de travail d'un océan à l'autre plus sécuritaires, plus équitables et plus justes.

« Cette année marque le 100e anniversaire de la grève générale de Winnipeg, l'une des grèves les plus importantes de notre histoire. Elle a suscité un mouvement ouvrier qui s'est battu, avec succès, pour obtenir les avantages sociaux et les protections dont les travailleurs profitent aujourd'hui. Qu'il s'agisse des soins de santé universels, des salaires justes, des fins de semaine ou des vacances payées, ce mouvement a transformé la vie de millions de Canadiens et a aidé à renforcer notre économie et la classe moyenne.

« Un siècle plus tard, les travailleurs canadiens continuent de bâtir un pays plus fort et un avenir meilleur. Notre gouvernement est fier d'être leur allié et leur partenaire. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a franchi des pas importants pour appuyer les travailleurs canadiens, grâce en partie aux travailleurs et aux syndicats à travers le pays qui ont milité pour ces changements. Ensemble, nous avons protégé les droits à la négociation collective et abrogé les lois antisyndicales adoptées en 2014 et 2015. En collaboration avec nos partenaires provinciaux, nous avons renforcé le Régime de pensions du Canada. Nous avons adopté un nouveau règlement pour interdire l'usage futur de l'amiante et une loi visant à protéger les employés contre le harcèlement et la violence. Nous avons aussi rendu les milieux de travail plus sécuritaires. De plus, au cours des quatre dernières années, plus d'un million de nouveaux emplois ont été créés d'un océan à l'autre.

« Notre gouvernement a également réalisé des investissements sans précédent dans la formation professionnelle. Ces investissements aideront les Canadiens à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir dans un marché du travail qui évolue rapidement et une économie mondiale de plus en plus concurrentielle. Dans le cadre du budget de 2019, nous avons annoncé la nouvelle Allocation canadienne pour la formation afin d'accorder aux travailleurs le temps et l'argent nécessaires pour améliorer leurs compétences ou en acquérir de nouvelles. Nous avons également pris des mesures pour rendre les études postsecondaires plus abordables, promouvoir les carrières de qualité dans les métiers spécialisés et veiller à ce qu'à l'avenir, chaque étudiant qui souhaite faire un stage puisse en trouver un.

« Les travailleurs canadiens sont au coeur de notre réussite, et ils seront la pierre angulaire de notre avenir. Nous défendrons toujours les travailleurs et leurs familles. Ensemble, nous allons veiller à ce qu'ils aient le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans les emplois d'aujourd'hui et de demain.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons à tous les Canadiens une bonne fête du Travail, en toute sécurité. »

