Novaremed obtient un financement supplémentaire et renforce sa direction





Novaremed AG (Novaremed), une société biopharmaceutique suisse axée sur la recherche clinique, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement supplémentaire de 2,6 millions CHF auprès de ses actionnaires actuels et de plusieurs nouveaux investisseurs privés. Cela porte à 21 millions CHF les financements levés par la société depuis sa création. La société a par ailleurs annoncé que Subhasis Roy, chef des opérations de Novaremed depuis avril 2018, sera promu et assurera le rôle de PDG par intérim.

Le récent financement et l'équipe de direction renforcée sont deux développements essentiels pour Novaremed alors que la société accélère sa préparation en vue du démarrage d'une étude de phase 2b sur les douleurs neuropathiques diabétiques (DND). La société est ravie d'avoir reçu un retour positif de la FDA à la suite de la récente réunion pré-NDR (nouvelle drogue de recherche), qui ouvre la voie à l'ouverture NDR de l'étude de phase 2b sur les DND.

« Ce financement additionnel met en lumière l'engagement de nos actionnaires et investisseurs privés, ainsi que leur confiance quant au potentiel de Novaremed », a déclaré Harry Welten, président du conseil d'administration de Novaremed. « Avec son équipe de direction chevronnée, dirigée par M. Roy, Novaremed est bien positionnée pour faire avancer le développement clinique et les opérations de Novaremed. »

À propos de Novaremed

Fondée en Israël en 2008, Novaremed Ltd. a été constituée en Suisse sous le nom de Novaremed AG en novembre 2017. Novaremed développe NRD.E1, une petite molécule non opioïde active par voie orale caractérisée par un nouveau mécanisme d'action pour le traitement des DND. Lors d'une étude de validation de concept de phase 2a, NRD.E1 a montré une réduction cliniquement significative des douleurs signalées par les patients. Novaremed prépare actuellement une étude internationale de phase 2b sur les DND, qui devrait débuter au deuxième ou troisième trimestre 2020. Pour de plus amples renseignements, visitez www.novaremed.com.

