Coveris renforce sa présence dans le secteur du conditionnement pour l'alimentation animale et investit en force sur les sites de Neuwied (DE) et Firminy (FR)

VIENNE, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Coveris, l'un des leaders en conception d'emballages flexibles creuse encore l'écart avec ses concurrents dans le secteur du conditionnement pour l'alimentation animale.

Dans ce segment du « petfood », toute la force de Coveris réside dans sa stratégie : qu'il s'agisse de nourriture sèche ou humide, ou encore de snacks, l'entreprise se pose comme l'interlocuteur unique pour tous les besoins, avec une gamme de solutions d'emballage complète. En effet, Coveris est l'un des rares acteurs du marché à disposer de capacités de production adaptées aux divers besoins de conditionnement en matière d'alimentation animale : allant des sacs préformés avec différentes propriétés barrière, types de fermeture et techniques d'impression jusqu'aux solutions spéciales Poly-clip.

Aujourd'hui, dans la droite ligne de l'approche stratégique forte adoptée sous la direction de son PDG Jakob A. Mosser, la société renforce encore son orientation pour ce segment de marché.

Coveris a ainsi mis en place un programme visant à optimiser son site de Neuwied, en Allemagne et celui-ci porte déjà ses fruits. L'un des éléments phare de ce projet est d'investir dans une augmentation des capacités pour la gravure des cylindres. Ces investissements doivent être achevés d'ici la fin 2019.

« Notre équipe de direction à Neuwied a réalisé, au cours des 12 derniers mois, un excellent travail, en améliorant encore la productivité et la qualité sur le site. Je suis particulièrement heureux de pouvoir soutenir leurs efforts en équipant Neuwied des nouvelles technologies en vue de pouvoir offrir à nos clients des services encore meilleurs », a commenté le PDG Jakob A. Mosser au sujet de ces investissements.

C'est à Firminy, en France, que sont installées les usines les plus spécialisées et les plus performantes que Coveris possède pour le petfood. Après le lancement d'une chaîne de production pour les pochons sur le site français de Firminy, fin 2018, Coveris lance une nouvelle de production de sacs à fond plat pour nourriture sèche sur ce même site, dès septembre 2019. « Nous couvrirons alors, ici aussi, une vaste gamme de produits pour offrir à nos clients toutes les solutions possibles en plastique et en papier », a conclu Jakob A. Mosser.





