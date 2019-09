Divido, la plateforme la plus mondialisée de financement à la consommation étend ses activités à la France





Divido collabore actuellement avec des détaillants tels que les Galeries Lafayette, des prêteurs tels que la BNP et des services transactionnels intermédiaires tels que Worldline

PARIS et LONDRES, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Divido, la plateforme en « marque blanche » pour le financement à la consommation exploitée sous licence par les détaillants, les prêteurs et les services transactionnels intermédiaires annonce être aujourd'hui opérationnelle pour le traitement de transactions sur le marché français avec une nouvelle clientèle et l'ouverture de son nouveau bureau à Paris, conjointement au lancement de ses activités dans le pays.

Des détaillants multinationaux se sont fiés à Divido pour atteindre 234 millions de consommateurs par le biais d'une intégration unique

La plateforme de prêt Divido est déjà en ligne et connecte des prêteurs nationaux et des détaillants internationaux en France, tels que Simba Sleep, puis très bientôt Lenovo et HTC. Ces détaillants ont choisi Divido car sa plateforme est multi-pays, omnicanal et rapide à lancer.

« Le marché du financement à la consommation est en pleine expansion en France et partout ailleurs en Europe. Certains de nos clients les plus importants sont établis dans la région, tandis que d'autres cherchent à faire leur entrée dans l'une des plus grandes économies du monde, » a déclaré Christer Holloman, PDG et cofondateur de Divido. « Notre expansion en France est emblématique de notre évolution naturelle en tant qu'entreprise. Notre objectif a toujours été de construire la plateforme qui soit la plus présente dans le monde entier pour le financement à la consommation. »

Les Galeries Lafayette a choisi la plateforme Divido pour intégrer son accélérateur précurseur dans le secteur des détaillants

Divido a été sélectionnée pour rejoindre l'accélérateur exclusif Lafayette Plug and Play. Le programme a été développé dans l'objectif de concevoir rapidement des prototypes et des initiatives pilotes entre les participants et les détaillants partenaires tels que Kering, La Redoute et Carrefour.

Les prêteurs français s'associent à Divido parce qu'elle leur permet d'accéder à des flux de transaction et à la technologie

Pour les prêteurs qui souhaitent connaître une expansion rapide ou protéger leurs sources de revenus existantes par le financement à la consommation, et proposer de nouvelles fonctions omnicanales et ligne de crédit, mais se débattent contre les restrictions des systèmes actuels, Divido est le partenaire technologique idéal.

En ce qui concerne les prêteurs français, la plateforme Divido leur offre une passerelle vers les détaillants dans divers pays et devises, grâce à une simple intégration.

Collaborer avec les plateformes d'e-commerce et les prestataires de services de paiement (PSP) français

Divido collabore avec les plus grandes plateformes d'e-commerce et de PSP, elle fait donc déjà partie de l'écosystème des paiements en France. Divido s'est récemment associée à PrestaShop en France et ses services sont déjà opérationnels. Prestashop est l'une des plateformes d'e-commerce la plus connue au monde et elle occupe la première place sur plusieurs marchés européens.

Divido a également remporté le Hackathon « e-Payments Challenge » de Worldline en collaborant avec des clients comme AccorHotels pour livrer une solution de paiement gagnante sous 48 heures.

Pour découvrir comment Divido pourrait être utile à vos activités en France, veuillez nous contacter à l'adresse france@divido.com

À propos de Divido

Divido est une plateforme multinationale en marque blanche qui connecte les prêteurs aux détaillants par le biais d'une intégration unique, permettant aux consommateurs d'échelonner le paiement d'achats d'un montant important sur plusieurs mois.

Les détaillants intégrant Divido peuvent augmenter leurs ventes de 20 % et la valeur du panier moyen de 15 %, tandis que les fournisseurs de paiements sous licence d'exploitation de la technologie Divido peuvent étendre leurs portefeuilles et augmenter leurs revenus tirés des transactions. Plus de 1000 clients et partenaires collaborent avec Divido, y compris : BNP Paribas, BMW et Lastminute.

Divido se connecte aux prêteurs pour délivrer des taux d'acceptation élevés, s'accompagnant de frais minimes. La plateforme est également omnicanale, disponible en ligne, dans les boutiques et sur portables. Elle opère dans divers pays par le biais d'une intégration unique.

Divido a été reconnue par Google, Forrester et le gouvernement britannique en tant qu'innovation majeure dans les domaines de la finance et du commerce de détail. Pour obtenir de plus amples informations sur Divido, veuillez consulter le site divido.com.

