Sercomm annonce le tout premier appareil VFI (Verified for Interoperability) DOCSIS 3.1 au monde avec Ethernet de 2,5 Gb/s





TAIPEI, 2 septembre 2019 /CNW/ - Sercomm (TWSE : 5388), un fabricant et un fournisseur de premier plan d'équipement de télécommunications, annonce aujourd'hui la disponibilité du tout premier modem câble VFI (Verified for Interoperability) DOCSIS® 3.1 au monde avec une capacité Ethernet de 2,5 Gb/s. Le Sercomm ES2251, un modem câble DOCSIS 3.1 eMTA, a été classé VFI CableLabs® DOCSIS® 3.1 et PacketCabletm 1.5. Sercomm établit un jalon dans le développement des services câblés DOCSIS 3.1 multigigabit avec capacité Ethernet de 2,5 Gb/s, ce qui permet aux câblodiffuseurs d'offrir un service réseau omniprésent de grande capacité pouvant atteindre 2,5 Gb/s. Le modem ES2251 de Sercomm a réussi une série de tests approfondis qui répondent aux multiples caractéristiques techniques DOCSIS 3.1 et PacketCable 1.5; il a reçu l'approbation de CableLabs pour la Certification Wave 126.

La prolifération de la diffusion multimédia en continu, des jeux de réalité virtuelle et autres applications propulse la demande des utilisateurs pour une bande passante gigantesque et une faible latence. L'appareil sophistiqué ES2251 vient compléter la gamme de modems câble de Sercomm et permet dès maintenant aux câblodiffuseurs d'offrir un service à large bande multigigabit. Le ES2251 donne lieu à de véritables services DOCSIS 3.1 multigigabit pour les clients résidentiels et la clientèle des PME. Mentionnons aussi parmi les caractéristiques du ES2251 deux ports d'accès vocal, la prise en charge PacketCable 2.0, un séparateur configurable faible/élevé (5-45 MHz/5-204 MHz), un spectre de réseau de câblage pouvant atteindre 1,2 GHz, un client de test de vitesse (iPerf3), le protocole TR-069, et la prise en charge SNMP (Simple Network Management Protocol).

« Alors que les applications ultra-haute définition en temps réel deviendront la norme au cours de la prochaine décennie, les réseaux câblés doivent répondre aux besoins de la clientèle en matière de bande passante, de vitesse et de latence. Sercomm a alloué d'importantes ressources en R et D pour la mise sur pied de solutions novatrices afin de fournir des services de télécommunications de prochaine génération », souligne Derek Elder, président de Sercomm Technology, la filiale aux États-Unis de Sercomm. « Grâce au tout premier appareil DOCSIS 3.1 au monde avec Ethernet de 2,5 Gb/s dont la VFI a été attestée par CableLabs, Sercomm marque sa position de leader technologique dans le marché du câble CPE. Le modem ES2251 de Sercomm offre aux câblodiffuseurs une garantie d'interopérabilité ainsi qu'une haute performance et une rentabilité. »

À propos de Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (TWSE : 5388) est un leader mondial de la fabrication d'équipements de télécommunications et de haut débit. Fondée en 1992, la société s'attache à développer des solutions intégrées pour rendre la mise en réseau simple et abordable. Avec ses capacités d'ingénierie totalement intégrées et ses installations de fabrication de pointe, Sercomm offre des solutions complètes de télécommunications haut débit telles que les passerelles résidentielles/d'entreprise, les petites cellules ou encore les produits d'IdO, et le groupe est aujourd'hui l'un des principaux acteurs internationaux du secteur. Établie à Taipei, à Taïwan, Sercomm dispose d'un réseau d'exploitation mondial couvrant les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de la région Asie-Pacifique, et compte parmi ses clients les plus grands prestataires de services, fabricants d'équipements réseau et intégrateurs de systèmes de la planète. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.sercomm.com.

CableLabs et DOCSIS sont des marques commerciales de Cable Television Laboratories, Inc.

