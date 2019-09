Fête du Travail 2019 : les syndicats veulent inscrire la justice sur le bulletin de vote





OTTAWA, 02 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette fête du Travail, les syndicats du Canada lancent une campagne visant à faire de la justice un enjeu des élections fédérales d'octobre.



Cela signifie que les syndicats demanderont aux travailleuses et travailleurs canadiens de voter pour des candidates et des candidats qui sont favorables à l'assurance-médicaments universelle, à la sécurité des retraites, à l'action climatique, à l'équité et à l'inclusion, ainsi qu'aux bon emplois pour tous.

« Depuis quatre ans, nos efforts ont permis de remporter d'impressionnantes victoires : les pensions publiques ont été bonifiées, une protection a été assurée aux victimes de violence conjugale, des milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructure, l'amiante a été complètement interdit et une loi a été adoptée sur l'équité salariale », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CTC).

« Bien que ces victoires soient importantes, ce n'est qu'un début. Les bas salaires, le travail précaire et le sous-emploi continuent de nuire à un trop grand nombre de Canadiennes et de Canadiens, la peur et l'insécurité alimentent le racisme et l'intolérance, et les changements climatiques menacent la survie de notre planète. »

« Nous ferons de notre mieux pour inciter les Canadiennes et les Canadiens à choisir des candidates et des candidats qui rendront le Canada plus juste envers les travailleurs et les travailleuses et leurs familles », précise M. Yussuff.

« Nous inciterons tous les candidats et les candidates à s'engager à créer de bons emplois. Nous inciterons les partis politiques à passer à l'action climatique pour assurer la durabilité de notre planète. Nous dénoncerons la haine et la division et prônerons leur remplacement par l'équité et l'inclusion. »

Au cours de la campagne nationale « Un Canada juste pour tous », le CTC collaborera avec les conseils du travail, les fédérations du travail et les syndicats de tout le pays pour favoriser les causes qui tiennent à coeur aux travailleurs et travailleuses et à leurs familles.

« Puisque la fête du Travail est un rappel national que les travailleurs et les travailleuses peuvent s'unir pour améliorer leurs lieux de travail et leurs communautés, il est approprié de lancer à cette occasion notre campagne réclamant un Canada juste pour tous », ajoute M. Yussuff.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ce que les syndicats demandent dans le cadre de la campagne électorale en cours, rendez-vous à l'adresse http://canadajustepourtous.ca/ .

Pour demander une entrevue, veuillez communiquer avec :

Chantal St-Denis

Représentante nationale, relations avec les médias

Communications du CTC

613-355-1962 ou cstdenis@clc-ctc.ca

Communiqué envoyé le 2 septembre 2019 à 07:00 et diffusé par :