L'hôtel centenaire The Tokyo Station Hotel dévoile ses articles de toilette originaux « Est. 1915 », créés par Histoires de Parfums





TOKYO, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- L'hôtel The Tokyo Station Hotel, qui reçoit les voyageurs du monde entier depuis plus de cent ans au sein du bâtiment Tokyo Station Marunouchi, classé bien culturel important au Japon, annonce la création d'« Est. 1915 », un ensemble d'articles de toilette qui incarnent dans un parfum l'élégance et la sophistication de l'hôtel. Cette nouvelle offre est l'aboutissement de plus d'une année de coopération avec la marque française de parfums de luxe Histoires de Parfums, pour qui il s'agit d'un troisième partenariat international, et le premier en Asie. À partir du 1er octobre, Est. 1915 sera disponible dans 134 chambres d'hôtel, hors suites, et un plan d'hébergement spécial sera lancé pour commémorer cette étape importante à partir du 2 novembre.

Histoires de Parfums a été fondé en 2000 par le parfumeur et artiste culinaire Gerald Ghislain. Comme le suggère son nom, Histoires de Parfums propose une collection de parfums, conçus comme des « livres à lire sur la peau », dont chacun transmet un conte ou une histoire à travers le langage de l'arôme. Tirant son inspiration de sa profonde connaissance de l'histoire et du récit, M. Ghislain manie un artisanat sublime et associe des parfums qui enchantent les gens à travers le monde. Les articles de toilette Histoires de Parfums seront fournis par Le Bottega, le fournisseur officiel de la collection pour le bain et le corps de Forbes Travel Guide.

C'est en 2017 qu'Histoires de Parfums a contacté l'hôtel The Tokyo Station Hotel, afin de créer un parfum qui retracerait plus d'un siècle d'histoire de l'hôtel. L'association idéale entre cette offre et la vision de l'hôtel The Tokyo Station Hotel, qui est d'offrir à chacun de ces hôtes une « histoire » inoubliable, a ouvert la voie à la coopération entre les marques. Pendant plus d'un an, l'équipe en charge du projet s'est engagée sans compromis sur toutes les facettes du design, en travaillant sur l'intensité, le coefficient de diffusion et la texture du parfum, ainsi que sur la taille, la forme et le toucher du flacon.

Cela a donné naissance à l'ensemble original d'articles de toilette Est. 1915.

« Les articles de toilette sont essentiels à l'expérience que nous proposons à nos hôtes. Nous avons longtemps cherché un partenaire de marque qui pourrait nous assister pour ce service tout en partageant nos valeurs et nous avons été très honorés lorsqu'Histoires de Parfums nous a contactés pour nous proposer son offre », a déclaré Hitoshi Fujisaki, directeur général de l'hôtel The Tokyo Station Hotel. « La composition que M. Ghislain a créée pour évoquer l'histoire de notre hôtel est un parfum élégant et sensuel qui s'intègre parfaitement dans notre décor européen classique. Portant le nom de l'année de notre fondation, Est. 1915 est empreint de nostalgie. Je suis sûr qu'il connaîtra un grand succès auprès de nos hôtes. »

M. Ghislain a commenté : « Nous sommes heureux d'avoir coopéré avec l'hôtel The Tokyo Station Hotel, aux portes de Tokyo, en tant que premier partenaire en Asie. Est. 1915 associe des notes de mandarine, de citron, de bergamote, de tubéreuse, de bois blond et de musc blanc et reflète à la fois la sérénité que l'hôtel dégage depuis toujours et l'atmosphère du Japon au moment de la fondation de l'hôtel. Je pense de nombreux hôtes seront éblouis par ce parfum unique. »

Pour célébrer cet événement, l'hôtel The Tokyo Station Hotel proposera dès le 2 novembre (premier grand jour d'ouverture de l'hôtel) un plan d'hébergement spécial pour Noël baptisé « A Journey of Fragrance », où un flacon du très populaire « 1969 » d'Histoires de Parfums sera offerte.

Pour plus d'informations sur l'hôtel The Tokyo Station Hotel, veuillez consulter le site https://www.thetokyostationhotel.jp/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/958713/The_Tokyo_Station_Hotel.jpg

Communiqué envoyé le 2 septembre 2019 à 05:00 et diffusé par :