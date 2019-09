PPTA accueille le nouveau directeur exécutif de la division européenne





M. Van Baelen apporte une décennie d'expérience dans la défense des sciences de la vie

ANNAPOLIS, Maryland, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) a annoncé aujourd'hui que Maarten Van Baelen a rejoint l'association en tant que directeur exécutif, PPTA Europe. Maarten apporte à PPTA plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des sciences de la vie, notamment en tant que défenseur de l'accès aux médicaments génériques, aux biosimilaires et aux médicaments à valeur ajoutée. Il représente les intérêts du secteur pharmaceutique dans des forums publics, l'élaboration de politiques stratégiques et défend des questions clés auprès de la Commission européenne, des autorités nationales compétentes et d'autres intervenants.

S'exprimant à propos du nouveau rôle de M. Van Baelen, Amy Efantis, présidente et directrice générale de PPTA, a déclaré : «?Nous sommes ravis que Maarten ait rejoint l'association et nous sommes impatients de travailler avec lui alors qu'il s'apprête à diriger nos actions en Europe. L'expérience de Maarten lui permettra de représenter les intérêts du secteur des thérapies aux protéines plasmatiques auprès des patients, des organismes de réglementation, des décideurs politiques et des fournisseurs. Il partage notre engagement à faire en sorte que nos membres soient en mesure d'élaborer et de fournir des thérapies aux patients qui en ont besoin.?»

Le directeur exécutif de PPTA Europe est chargé de la gestion des questions liées aux politiques de santé aux niveaux européen et national, y compris des programmes et activités qui soutiennent les buts et objectifs mondiaux de PPTA. Il servira de point de contact principal pour le secteur des thérapies aux protéines plasmatiques en Europe auprès de divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et groupes d'intervenants européens clés, représentant les positions et les politiques de l'association.

«?Je suis très heureux de rejoindre PPTA, surtout à un moment qui promet d'importants changements dans la politique des soins de santé à l'échelle mondiale?», a déclaré M. Van Baelen. «?Assurer l'accès des patients aux traitements a toujours été une priorité pour moi. Il est essentiel d'assurer l'accès aux thérapies aux protéines plasmatiques et d'encourager les gens à faire un don de plasma pour que les personnes atteintes de plusieurs maladies rares et graves puissent mener une vie saine et normale, peu importe où elles vivent. C'est un honneur de se voir confier une telle responsabilité.?»

À propos du PPTA

La Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), une association professionnelle internationale du secteur, représente les fabricants du secteur privé de thérapies analogues recombinantes et dérivées du plasma, connues collectivement sous le nom de thérapies aux protéines plasmatiques et les collecteurs de plasma destiné au fractionnement. Des millions de personnes dans le monde utilisent ces thérapies pour traiter une variété de maladies et d'affections médicales graves. PPTA gère également des normes et des programmes qui contribuent à assurer la qualité et l'innocuité des thérapies aux protéines plasmatiques, des donneurs et des patients.

