Canada conclut les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 avec un total de 60 médailles





- Sept médailles s'ajoutent au dernier jour des compétitions

- 34 podiums en paranatation et en paracyclisme

- Le Canada a gagné 17 médailles d'or en dix jours

LIMA, Pérou, le 1er sept. 2019 /CNW/ - Avec la paracycliste Carla Shibley, aux côtés de la pilote Carla Lemiski, qui était porte-drapeau de la cérémonie de clôture, les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 ont officiellement pris fin dimanche soir pour l'Équipe parapanaméricaine canadienne. Le Canada a récolté un total de 60 médailles à Lima : 17 d'or, 21 d'argent et 22 de bronze.

TABLEAU DES MÉDAILLES :

Or - 17 Argent - 21 Bronze - 22 TOTAL - 60

Au dernier jour des compétitions, le Canada a ajouté sept autres médailles à sa récolte. En paracyclisme sur route, les porte-drapeau Shibley et Lemiski ont remporté leur quatrième médaille des Jeux , une deuxième médaille d'or, en remportant l'épreuve de tandem femmes en 2:33:16. Annie Bouchard et la pilote Evelyne Gagnon ont obtenu la deuxième dans le troisième doublé canadien des quatre athlètes à Lima. Dans la catégorie T1-2 en tricycle sur route, Michael Shetler a décroché sa deuxième médaille de bronze.

En parabadminton, Olivia Meier et Pascal Lapointe ont terminé la compétition avec une fiche de 4-0 en double mixte pour mettre la main sur la médaille d'or. Il s'agit de la première médaille d'or du Canada dans la discipline à l'occasion de grands Jeux. Le parabadminton faisait son entrée au programme ici. Pour sa part, Yuka Chokyu a obtenu la médaille d'argent de l'épreuve féminine en fauteuil roulant après une défaite en finale.

En boccia, les équipes BC3 (Marylou Martineau, Éric Bussière et Philippe Lord) et BC4 (Marco Dispaltro, Iulian Ciobanu et Alison Levine) ont remporté une médaille de bronze.

«?Le Canada a connu des Jeux parapanaméricains extraordinaires et je suis fière de chacun des athlètes et de leur performance à Lima. Je pense que plusieurs de nos athlètes ont acquis une précieuse expérience. C'était un plaisir de regarder les compétitions. Félicitations à tous les médaillés pour leurs réalisations bien méritées et à tous les membres de l'équipe qui ont travaillé très fort et donné le meilleur d'eux-mêmes?», dit Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima 2019.

CLIQUEZ ICI pour la liste de toutes les médailles remportées par le Canada à Lima.

FAITS SAILLANTS DES JEUX :

À 16 ans, Arianna Hunsicker est l'athlète la plus décorée des Jeux avec cinq médailles de bronze (quatre dans des épreuves individuelles, une au relais) en paranatation.





est l'athlète la plus décorée des Jeux avec cinq médailles de bronze (quatre dans des épreuves individuelles, une au relais) en paranatation. À 15 ans, Nicholas Bennett , a gagné quatre médailles à la piscine, dont trois d'or et une d'argent. Les paracyclismes Carla Shibley et Meghan Lemiski (pilote) ont remporté quatre médailles (deux d'or, une d'argent, une de bronze).





, a gagné quatre médailles à la piscine, dont trois d'or et une d'argent. Les paracyclismes et (pilote) ont remporté quatre médailles (deux d'or, une d'argent, une de bronze). Shibley et Lemiski sont parmi les trois tandems de paracyclistes qui ont récolté neuf médailles des Jeux. Annie Bouchard et la pilote Evelyne Gagnon en ont remporté trois et Lowell Taylor et le pilote Andrew Davidson , deux.





et la pilote en ont remporté trois et et le pilote , deux. En tout, 16 athlètes ont remporté plus d'une médaille ( Zachary Gingras , Pascal Lapointe , Olivia Meier , Marco Dispaltro , Lowell Taylor et le pilote Andrew Davidson , Carla Shibley et la pilote Meghan Lemiski , Annie Bouchard et la pilote Evelyne Gagnon , Michael Shetler , Nicholas Bennett , Tyson MacDonald , Krystal Shaw , Arianna Hunsicker et Angela Marina ).





, , , , et le pilote , et la pilote , et la pilote , , , , , et ). Médailles par sport : 21 (paranatation), 13 (paracyclisme), 7 (para-athlétisme), 5 (parabadminton), 3 (boccia), 2 (basketball en fauteuil roulant), 2 (goalball), 2 (volleyball assis), 2 (para tennis de table), 1 tennis (en fauteuil roulant), 1 (rugby en fauteuil roulant), 1 (parajudo).





Le plus jeune de l'Équipe parapanaméricaine canadienne à 14 ans, Colleen Cloetta (né le 11 mai 2005), a obtenu une médaille de bronze avec l'équipe du relais 4 x 100 m quatre nages.





(né le 11 mai 2005), a obtenu une médaille de bronze avec l'équipe du relais 4 x 100 m quatre nages. En tout, neuf adolescents ont remporté une médaille aux Jeux ( Zachary Gingras , Julie Kozun , Bryce Foster , Nicholas Bennett , Michelle Tovizi , Arianna Hunsicker , Emma Grace Van Dyk , Colleen Cloetta et Puisand Lai). Cinq d'entre eux sont des nageurs.





, , , , , , , et Puisand Lai). Cinq d'entre eux sont des nageurs. À 62 ans, la porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture Stephanie Chan est l'athlète la plus âgée de la délégation canadienne a avoir mis la main sur une médaille : le bronze en para tennis de table.





est l'athlète la plus âgée de la délégation canadienne a avoir mis la main sur une médaille : le bronze en para tennis de table. Pour le Canada, il s'agissait de la dernière chance de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 en basketball en fauteuil roulant et les deux équipes ont relevé le défi. Les femmes avaient besoin d'un top 2 et elles ont gagné la médaille d'or et les hommes, d'un top 3. Ils ont décroché la médaille d'argent.





C'est au jour 5, le mardi 27 août que le Canada a obtenu sa plus importante récolte en remportant 10 médailles (quatre en paranatation, trois en paracyclisme et deux para-athlétisme).





En tout, 114 membres de l'Équipe parapanaméricaine canadienne repartent avec une médaille sur les 151 athlètes, pilotes et assistants sportifs.





Un total de 61 athlètes (incluant les pilotes et assistants sportifs) rentre au pays avec une première médaille des Jeux parapanaméricains.





Médaillés par province : 28 ( Ontario ), 27 (Québec), 24 ( Alberta ), 20 (Colombie-Britannique), 4 (Nouveau-Brunswick), 4 ( Manitoba ), 4 ( Saskatchewan ), 2 (Nouvelle-Écosse), 1 (Île-du-Prince-Édouard)

Pour tous les résultats de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

*Les photos sont disponibles à l'adresse photos.paralympic.ca (inscrivez-vous pour ouvrir un compte) et sur Dropbox. Vous pouvez les utiliser gratuitement aux fins éditoriales en indiquant la source : Comité paralympique canadien.

*Pour consulter les citations éclair, cliquez ici.

*Pour consulter la bio des athlètes et la liste des membres de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, cliquez ici .

*Des faits saillants en vidéo, des clips et des entrevues avec les athlètes sont disponibles sur demande à digital@paralympic.ca.

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

