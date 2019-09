Mike Hobday rejoint AntWorks au poste de directeur général adjoint pour la région Europe, Royaume-Uni et Irlande





SINGAPOUR, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- AntWorks, un leader mondial de l'intelligence artificielle et de l'automatisation intelligente, a annoncé aujourd'hui que le célèbre leader d'opinion mondial, Mike Hobday, a rejoint la société au poste de directeur général adjoint pour la région Europe. Mike dirigera la stratégie de ventes pour la solution de plateforme d'automatisation intégrée (Integrated Automation Platform, IAP) d'AntWorks et gèrera l'acquisition de nouveaux clients ainsi que les relations entre marchés couvrant le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Europe pour toutes les offres de produits d'AntWorks.

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe d'AntWorks. Leur plateforme d'automatisation intégrée permettra d'accélérer la transition vers le one office, entraînant la réduction du middle-office et du back-office dans les banques, les assurances et le secteur public où des frais très importants sont engagés dans la lecture et le traitement de données et de documents majoritairement non structurés. J'ai hâte de relever ces défis avec nos clients par le biais des puissantes technologies d'IA et d'APR d'AntWorks », a déclaré Mike Hobday.

Asheesh Mehra, cofondateur d'AntWorks et PDG du groupe, a ajouté : « Mike possède une compréhension innée du contexte global dans l'espace de l'automatisation intelligente que peu d'autres personnes possèdent. Son approche très directe, sa capacité à se concentrer sur ses objectifs et sa détermination pour découvrir le fond des défis réels du client et les résoudre, font qu'il s'intègre parfaitement dans la culture d'AntWorks. Je suis absolument certain qu'il va nous aider à encourager la prochaine phase de croissance en Europe avec sa grande compréhension du marché, son savoir-faire industriel et sa réputation d'intégrité et d'exécution sans pareil au sein des grandes entreprises européennes. »

Avant de rejoindre AntWorks, Mike était le directeur général d'IBM Automation Europe pour les ventes, la conception de solutions et les alliances concernant les engagements en matière d'IA et d'APR. Il a conseillé de nombreuses entreprises européennes de premier plan sur la création de centres d'excellence pour l'IA et l'APR visant à soutenir la mise à l'échelle de l'automatisation intelligente au niveau des cellules de production sur site et à l'étranger. Il est aussi un conférencier de renom qui s'est exprimé lors de grandes conférences sur le design pour le travail et l'automatisation 4.0.

À propos d'AntWorks :

AntWorkstm est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, la numérisation et la veille d'entreprise. Première et unique plateforme d'automatisation intégrée (PAI) au monde fonctionnant selon les principes de la science fractale et de la reconnaissance des formes qui est capable de comprendre chaque type de données, ANTsteintm SQUARE numérise chaque élément d'information pour une gamme d'industries diverses. Rendez-vous sur le site www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus opérationnels complexes de bout en bout.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/965262/Mike_Hobday.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 septembre 2019 à 03:00 et diffusé par :