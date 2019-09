Xinhua Silk Road : Les ventes de véhicules du fabricant chinois Hongqi explosent et reflètent la nouvelle stratégie de la marque





BEIJING, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Hongqi, une marque chinoise de véhicules de luxe de premier plan, a connu un essor important de son activité et une hausse substantielle de ses ventes suite à la mise en oeuvre de sa toute nouvelle stratégie l'an dernier.

Si l'on en croit les statistiques, Hongqi a vendu 42 000 véhicules entre janvier et juillet, soit une hausse de 328,9 % comparativement à l'année dernière. Les ventes du mois de juillet ont en outre augmenté de 190 % par rapport au mois de juillet de l'année dernière.

Cette envolée des ventes est principalement attribuable à la transformation et à la modernisation de Hongqi, fruit d'un travail sur la marque, de la commercialisation de produits novateurs et de la mise en place de réseaux de marketing.

Déterminé à devenir la marque de luxe numéro 1 en Chine et l'une des marques les plus réputées à travers le monde, Hongqi cherche à vendre 100 000 véhicules d'ici 2020, 300 000 véhicules d'ici 2025 et 500 000 véhicules d'ici 2035, si l'on en croit la nouvelle stratégie de la marque.

La marque, qui vise le marché des véhicules alimentés par de nouvelles sources d'énergie et le marché des véhicules connectés intelligents, va augmenter ses dépenses en recherche et développement pour lancer 45 modèles et réaliser des percées dans 18 nouvelles technologies d'ici 2030 afin d'étoffer son catalogue de produits, notamment le R.Flag., un ensemble intelligent et écologique.

Pour étendre ses parts de marché à domicile et à l'étranger, Hongqi a coopéré avec des institutions possédant des ressources IP abondantes, comme le Palace Museum et la China Central Television, a participé pour la première fois au Consumer Electronics Show (CES) 2019 et a organisé plusieurs salons automobiles internationaux depuis le début de l'année. La marque a également eu recours aux réseaux sociaux et à des influenceurs importants pour accroître ses interactions avec plusieurs acteurs des secteurs de la technologie numérique, de la littérature, des arts, du cinéma et du tourisme, augmentant ainsi sa réputation.

En commercialisant notamment des chapeaux, des sacs à dos et des vêtements élégants en partenariat avec la marque chinoise de vêtement de sports Li-Ning, la marque de voiture qui ne s'adressait jusqu'à présent qu'aux hauts fonctionnaires du gouvernement, est en train de tisser des liens plus étroits avec la jeunesse.

Hongqi, qui signifie « Drapeau rouge », est la marque de berlines emblématique de la Chine. La marque a été créée en 1958 et fournit les véhicules utilisés lors des parades organisées à l'occasion des célébrations nationales.

Consulter le lien d'origine : https://en.imsilkroad.com/p/308000.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/967918/Hongqi_debuts_at_Consumer_Electronics_Show_2019.jpg

