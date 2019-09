Tanla Solutions acquiert Gamooga, une importante plateforme d'automatisation du marketing reposant sur le big data et l'IA





Avec Gamooga, Tanla Solutions fait son entrée dans le secteur florissant de l'automatisation du marketing

HYDERABAD, Inde, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ --

Faits saillants

Tanla Solutions Limited a signé aujourd'hui un accord définitif d'achat d'actions en vue d'acquérir 100 % de Gamooga, à une valeur d'entreprise de 485 millions de roupies indiennes.

Gamooga recevra un règlement comptant de 315 millions de roupies indiennes. Ce projet sera financé par les provisions internes de Tanla. Gamooga recevra en sus 170 millions de roupies indiennes d'actions Tanla, au prix de 80 roupies par action.

Cette acquisition devrait être finalisée d'ici à octobre 2019, sous réserve d'approbation des actionnaires de Tanla et des organismes de réglementation.

Tanla Solutions Limited (NSE : TANLA) (BSE : 532790), l'un des plus importants fournisseurs de communication en nuage au monde, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Gamooga, une plateforme d'automatisation des données clients et du marketing, reposant sur le big data et l'IA. Il s'agit de la deuxième acquisition de Tanla ces quatre derniers mois. L'acquisition de Karix Mobile et de Gamooga fera désormais de Tanla un prestataire de solutions de bout en bout pour les entreprises mondiales, y compris les plus de 1 500 entreprises clientes actuelles, pouvant résoudre n'importe quel cas d'utilisation ou problème d'expérience client que l'on puisse imaginer.

Uday Reddy, le Président-Directeur Général de Tanla Solution, a déclaré : « Gamooga est un complément parfait à notre plan de croissance global. Sa pile technologique marketing reposant sur le big data et l'intelligence artificielle nous permettra d'offrir une expérience client de bout en bout à nos clients d'entreprise toujours plus nombreux et de renforcer notre place de leader sur le marché. »

Kishore A, le fondateur de Gamooga, a déclaré : « Gamooga est enchantée d'intégrer Tanla, dans la mesure où nous avons un objectif commun : oeuvrer à améliorer l'expérience client. Les entreprises exigent aujourd'hui une expérience client personnalisée, en temps réel, ce qu'offre la plateforme d'automatisation de Gamooga, qui repose sur le big data et l'IA. »

À propos de Tanla Solutions

Tanla, une société basée à Hyderabad (Inde), a été créée en 1999. C'est un leader dans son domaine d'activité, l'un des plus importants fournisseurs de communication en nuage, traitant plus de 200 milliards de communications d'entreprise par an. Tanla révolutionne la manière dont le monde communique et relève continuellement la barre grâce à la vitesse, la facilité d'utilisation et la simplicité accrues de ses solutions de communication en nuage, adoptant des technologies de pointe pour satisfaire les exigences d'une clientèle variée, allant des entreprises aux opérateurs du monde entier.

À propos de Gamooga

Gamooga est une plateforme omnicanal d'automatisation du marketing, reposant sur le big data et l'IA, permettant aux entreprises de s'investir directement auprès de leurs utilisateurs à travers le courrier électronique, les SMS, la vive voix, le site Web, les applications et d'autres moyens de premier plan. Rendez-vous sur gamooga.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles concernant Tanla Solutions Limited (la « société »), notre secteur d'activité, la conjoncture économique des marchés où nous sommes actifs et un certain nombre d'autres questions. Tous les énoncés prospectifs reposent sur l'information dont nous disposons à la date de leur publication et nous ne nous engageons nullement à les actualiser pour tenir compte d'événements ou circonstances futurs, sauf si la loi nous y oblige.

Contact : relations médias : marketing@tanla.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/968024/Tanla_Gamooga.jpg

