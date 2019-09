Veeva introduit une fonctionnalité de gestion des risques qualité dans Vault QMS





Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui une nouvelle capacité de gestion des risques qualité (quality risk management, QRM) dans Veeva Vault QMS. Les entreprises du secteur des sciences de la vie peuvent désormais adopter une approche proactive en matière de surveillance des risques et de mise en oeuvre de plans d'atténuation tout au long du cycle de vie d'un produit, afin d'améliorer la qualité de ce produit et la sécurité des patients.

Avec les fonctionnalités QRM maintenant disponibles dans Vault QMS, la gestion des risques qualité est automatisée et unifiée avec les processus existants de gestion de la qualité, le but étant de gérer la qualité tout au long du cycle de vie d'un produit. Vault QMS permet aux entreprises d'évaluer et de gérer de manière proactive tous les types de risques et de donner la priorité à certaines ressources dans de multiples domaines, le tout au sein d'un seul et même système. Désormais, les organisations peuvent avoir une visibilité complète des processus qualité, leur permettant d'améliorer la sécurité des patients et de rester en conformité avec les réglementations mondiales.

« La réflexion basée sur les risques doit faire partie intégrante de la prise de décision quotidienne afin de maîtriser les risques stratégiques et opérationnels de manière plus proactive », a déclaré Marion Pillwein, responsable de la gestion des risques qualité dans le département de R&D chez Merck KGaA. « En associant la gestion des risques aux processus de qualité, il est possible d'améliorer constamment la qualité et de réduire le nombre et l'impact des problèmes résultant des risques. »

Vault QMS, en association avec Vault QualityDocs, Vault Station Manager, et Vault Training font partie de la Vault Quality Suite, une suite unifiée d'applications sur une plateforme commune permettant de gérer de manière transparente des processus qualité de bout en bout pour l'ensemble des parties prenantes à l'échelle mondiale, afin d'obtenir une visibilité et un contrôle accrus.

Les innovations de Veeva permettent à l'industrie de moderniser leur gestion de la qualité. Plus de 235 sociétés ont adopté les applications Veeva Vault Quality (dont plus de 100 clients utilisant Veeva Vault QMS) pour garder une longueur d'avance sur les exigences réglementaires, toujours en évolution.

« Veeva continue de fournir des fonctionnalités avancées qui permettent au secteur de mettre en oeuvre une culture de la qualité à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Robert Gaertner, directeur de la stratégie pour Vault Quality. « L'intégration de la gestion des risques dans les systèmes qualité permet aux entreprises de passer d'une gestion réactive de la qualité à l'adoption d'une approche plus proactive de la gestion de la qualité à l'échelle de l'entreprise. »

Par ailleurs, Veeva a annoncé aujourd'hui que plus de 55 ORC, dont six des sept premières ORC, avaient choisi de moderniser leurs processus cliniques, réglementaires et de qualité avec les applications Veeva Development Cloud. Lisez le communiqué de presse d'aujourd'hui pour plus d'informations.

Inscrivez-vous pour le prochain webinaire, qui se tiendra le mardi 2 octobre 2019, pour une démonstration des fonctionnalités de gestion des risques qualité au sein de Vault QMS.

Vous pourrez également découvrir comment la gestion des risques dans Vault QMS améliore la qualité des produits et la sécurité des patients lors du prochain Sommet R&D de Veeva, qui se tiendra du 8 au 10 septembre prochains à Philadelphie, en Pennsylvanie. L'événement est ouvert aux clients de Veeva ainsi qu'aux invités conviés. Inscrivez-vous et consultez le programme sur le site veeva.com/R&Dsummit.

