Le cancer pédiatrique, une dure réalité méconnue

Septembre, mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant

MONTRÉAL, le 1er sept. 2019 /CNW Telbec/ - Au Québec, près d'une famille par jour reçoit un diagnostic de cancer pédiatrique ou de récidive. À l'occasion du mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant qui débute aujourd'hui, Leucan souhaite démystifier la dure réalité vécue par ces familles.

« Malgré les succès en recherche, l'aide financière et tout le soutien offert par Leucan, les familles qui reçoivent un diagnostic de cancer chez leur enfant vivent un drame qui laisse des séquelles. C'est pourquoi nous devons continuer à sensibiliser les gens sur l'impact engendré par la maladie au sein de la cellule familiale. », affirme Carol Beaudry, directrice provinciale, services aux familles, recherche et partenariats à Leucan.

Selon le diagnostic, la durée des traitements que reçoivent les enfants varie de six mois à plus de trois ans. Leucan est alors présente dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, en plus de rendre disponible de l'aide financière pour les survivants qui doivent vivre avec des séquelles physiques ou psychologiques causées par la maladie.

Des familles au courage remarquable

En 2014, Charlie, alors âgée de 5 ans, a reçu un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique. « Le temps s'est arrêté, plus rien n'existait autour de nous. Tout s'écroulait », témoigne Annie, maman de Charlie. « Nous étions dans notre chambre d'hôpital, dévastés et démunis. C'est à ce moment que nous avons fait la connaissance d'Annie de Leucan. Elle nous a dit : « Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là! ». C'est ce dont on avait besoin. ». Il est possible d'en apprendre plus sur l'histoire de Charlie et de sa famille en cliquant ici.

Un soutien de partout au Québec

L'Association souligne le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant par diverses initiatives. Pour la sixième année consécutive, Mia s'associe à Leucan et met en vente les boucles d'oreilles de l'Espoir, un bijou vendu au profit de l'Association. Pour chaque paire vendue, 20 $ sont remis à Leucan. Nely, jeune membre de Leucan et porte-parole des boucles d'oreilles, ajoute : « Merci Mia et Leucan d'aider les enfants atteints de cancer, comme moi, à retrouver l'espoir à travers cette épreuve difficile. » Les boucles d'oreilles de l'Espoir seront disponibles en ligne, dans les kiosques Mia ainsi que dans les bureaux régionaux de Leucan à partir du 3 septembre prochain.

Encore une fois cette année, plusieurs édifices et bâtiments partout au Québec seront illuminés en or, couleur associée à la lutte contre le cancer chez l'enfant. Le Centre des congrès de Québec, Le Complexe Jules Dallaire, L'Édifice Price, Hôtel Le Concorde Québec, l'Hôtel Universel Québec (Sainte-Foy), l'hôtel de ville de Sherbrooke, le Musée de la civilisation, la Société des arts technologiques (SAT), SSQ boulevard Laurier et le Théâtre Rialto feront partie de ce mouvement.

Leucan invite également la population à démontrer son soutien en appliquant le cadre du mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant à sa photo de profil Facebook.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

