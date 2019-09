La Grande Ouverture De La Conférence Mondiale Sur L'intelligence Artificielle 2019 S'est Déroulé A Shanghai





La grande ouverture de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle 2019 (WAIC 2019) s'est déroulé à Shanghai le 29 août. Sous le thème "Connectivité intelligente, possibilités infinies", elle réunit les plus grands esprits du monde pour le plus haut niveau de discussion académique sur l'IA.

Un monde intelligent et connecté extraordinaire

Des représentants gouvernementaux et les scientifiques, entrepreneurs et investisseurs les plus influents du monde entier ont assisté à l'ouverture officielle de WAIC 2019.

Le dialogue le plus accrocheur entre Jack Ma et Elon Musk a parlé de l'impact de l'IA sur la vie humaine, l'emploi, la vie, la conscience et l'environnement et a inspiré l'imagination des gens sur le monde futur de l'IA, marquant l'apogée de la cérémonie d'ouverture.

Des douzaines de sessions clés pour le plus grand festin de la connaissance de l'IA

Il existe des douzaines de sessions clés où les leaders de l'industrie se concentreront sur les algorithmes de première ligne, l'intelligence inspirée par le cerveau et les puces d'IA et partageront les derniers résultats de recherche et la pratique des technologies clés ; se concentreront sur la conduite autonome, L'IA+5G et les robots intelligents et analyseront les tendances industrielles de l'IA.

Démontrer les innovations et les applications exceptionnelles de l'IA dans les industries à travers le monde

En plus de la fête de la connaissance, vous ne voulez pas manquer le meilleur salon mondial de l'innovation et de l'application de l'IA au Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC) qui, avec une surface d'exposition de 15.000 m2, a attiré ~300 exposants, soit 50% de plus que l'année dernière. En plus des leaders de l'industrie comme Alibaba, Tencent, Huawei, Microsoft et Amazon, des entreprises de l'écosystème de l'IA comme Tesla, IBM, ABB, Ping An Group et State Grid ont présenté des applications de l'IA dans différents secteurs.

