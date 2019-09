Lima 2019 : Résumé du jour 9 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne et aperçu du jour 10





Médaille d'argent pour l'équipe masculine de basketball en fauteuil roulant

Médaille d'or en boccia pour Marco Dispaltro ; trois médailles en parabadminton

Conclusion des épreuves de paracyclisme sur route, de parabadminton et de boccia dimanche

LIMA, Pérou, le 31 août 2019 /CNW/ - À l'aube de la dernière journée des Jeux parapanaméricains de Lima 2019, la récolte du Canada s'élève maintenant à 53 médailles. L'Équipe parapanaméricaine canadienne a ajouté une médaille d'or, trois d'argent et quatre de bronze à sa collection samedi.

TABLEAU DES MÉDAILLES :

Or - 15 Argent - 19 Bronze - 19 TOTAL - 53

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE

L'équipe masculine canadienne de basketball en fauteuil roulant rentre au pays avec une médaille d'argent après une défaite de 76-43 aux mains des Américains lors du match pour la médaille d'or. Tirant de l'arrière dès le début de match, les Canadiens ne sont jamais arrivés à combler leur déficit. Malgré la défaite, le Canada a atteint un objectif important à Lima en se qualifiant pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

«?Nous sommes heureux, mais pas satisfaits ce soir et nous avons besoin de travailler encore plus fort l'an prochain. C'est comme une montagne. Nous nous sommes fixé des objectifs pour chaque année entre Rio et Tokyo, et nous les avons atteints. Nous sommes donc sur la bonne voie. Je pense que ça nous fouette un peu pour nous rendre au sommet de la montagne où l'oxygène se fait plus rare.?»

- David Eng

Après avoir remporté une médaille d'argent aux deux dernières éditions des Jeux parapanaméricains, Marco Dispaltro a finalement décroché la médaille d'or du tournoi BC4 avec une victoire écrasante de 11-2 aux dépens du Colombien Euclides Grisales en finale. Lors du match pour la médaille de bronze, le podium a échappé à son coéquipier Iulian Ciobanu qui s'est incliné 5-3.

«?C'est fantastique. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. La première fois que je suis monté sur la première marche du podium, c'était en 2014. J'ai déjà dit que je suis le Gordie Howe des sports en fauteuil roulant, mais Gordie n'est pas prêt de prendre sa retraite... Je n'ai rien vécu de tel depuis la fin de 2014. Quand on a du succès, on perd parfois le feu sacré, mais on dirait qu'il est de retour.?»

- Marco Dispaltro

Au terme de l'épreuve individuelle, Philippe Lord, Éric Bussière et Marylou Martineau ont commencé le tournoi BC3 avec une fiche de 1-1. L'équipe BC4 composée de Marco Dispaltro, de Iulian Ciobanu et d'Alison Levine a elle aussi obtenu une victoire et une défaite.

Au dernier jour des compétitions de paranatation, Patrick Waters a fait ses débuts tant attendus à Lima 2019 en décrochant la médaille d'argent du 100 m brasse SB9 hommes avec un temps de 1:14.77. Le Canada termine avec une récolte de 21 médailles à la piscine.

«?C'est surréel, j'ai toujours rêvé de représenter le Canada. J'avais une seule chance de le faire cette semaine, mais je suis heureux de l'avoir fait. Nous savions comment ça allait se passer et nous nous sommes préparés en conséquence. C'était génial de voir mes coéquipiers réussir des records personnels et battre des records tout la semaine. C'est l'aboutissement du travail de tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi.?»

- Patrick Waters

Pascal Lapointe a remporté la toute première médaille du Canada en parabadminton aux Jeux parapanaméricains, en expédiant le Péruvien Pablo Cueto, le favori des partisans, 21-6, 21-4 en 19 petites minutes pour décrocher la médaille de bronze de la catégorie debout SL4 en simple. Le sport fait ses débuts ici à Lima avant son entrée au programme paralympique l'an prochain à Tokyo.

«?C'est super pour moi de gagner la première médaille du Canada en parabadminton aux Jeux parapanaméricains. J'ai seulement eu la chance d'avoir été le premier à jouer parce que nous allons gagner d'autres médailles. C'est un peu crève-coeur de gagner le bronze par contre. Nous voulions une médaille, mais nous avons travaillé très fort pour obtenir un meilleur résultat. Je voulais un match simple et je ne voulais pas accorder de points faciles. C'était probablement le meilleur match de ma carrière. J'étais détendu et tout a bien marché.?»

- Pascal Lapointe

Le joueur n'a pas eu besoin d'attendre longtemps avant que trois autres Canadiens le rejoignent sur le podium. Dans la catégorie en fauteuil roulant en double, Bernard Lapointe et Richard Peter ont joué un match serré contre un duo chilien, mais l'ont emporté 19-21, 21-15, 21-11 pour mettre la main sur la médaille de bronze. Dans la catégorie debout chez les femmes, Olivia Meier a pris le deuxième rang du tournoi à la ronde. Elle a disputé son dernier match vendredi, mais devait attendre une journée pour connaître la couleur de sa médaille. C'est finalement l'argent qui lui est revenu grâce à sa fiche de 3-1. Les adolescents Wyatt Lightfoot, dans la catégorie petite stature, et William Roussy, dans la catégorie SL3 debout, ont tous les deux perdu leur match pour la médaille de bronze.

Les équipes masculine et féminine canadiennes ont répété leur résultat des Jeux parapanaméricains de 2015 en remportant la médaille de bronze. Les Canadiennes ont blanchi le Mexique 10-0 et les Canadiens ont fait face à un peu plus d'opposition de la part du Venezuela pour l'emporter 13-11.

«?Nous sommes heureux d'avoir gagné et de recevoir la médaille de bronze. C'est toujours super de donner une médaille au Canada et de représenter son pays, et c'est encore mieux quand les gars et les filles réussissent à gagner une médaille. Ça peut dire plus de visibilité pour le goalball.?»

- Blair Nesbitt

«?Le match était extraordinaire et nous sommes contentes d'avoir remonté la pente après la défaite d'hier. Tout le monde voulait gagner et nous avons concentré nos efforts en défense et suivi le plan de match. Nous sommes aussi arrivées à faire jouer les joueuses sur le banc et c'est une bonne expérience pour elles.?»

- Amy Burk

Pour tous les résultats du 31 août de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

APERÇU DES COMPÉTITIONS DU JOUR 10

Les compétitions des Jeux parapanaméricains prennent officiellement fin en après-midi avec les dernières épreuves de trois sports :

Les épreuves de paracyclisme sur route se concluent sur la côte de Lima dimanche matin à partir de 8 h. La récolte de l'équipe canadienne s'élève déjà à 10 médailles et ce n'est certainement pas terminé. Les tandems composés de Carla Shibley et de la pilote Meghan Lemiski (trois médailles), d'Annie Bouchard et de la pilote Evelyne Gagnon (deux médailles) et de Lowell Taylor et du pilote Andrew Davidson (deux médailles) sont parmi les favoris. Marie-Claude Molnar (une médaille), Matthew Kinnie (une médaille), Michael Shetler (une médaille), Patrick Desnoyers et Rico Morneau seront également sur la ligne de départ.

dimanche matin à partir de 8 h. La récolte de l'équipe canadienne s'élève déjà à 10 médailles et ce n'est certainement pas terminé. Les tandems composés de et de la pilote (trois médailles), d'Annie Bouchard et de la pilote (deux médailles) et de et du pilote (deux médailles) sont parmi les favoris. (une médaille), (une médaille), (une médaille), et seront également sur la ligne de départ. En parabadminton action, Yuka Chokyu prendra part au match pour la médaille d'or de l'épreuve féminine en double où elle affrontera la Péruvienne Pilar Jauregui . En double mixte, Pascal Lapointe et Olivia Meier sont assurés d'une médaille dont la couleur reste à déterminer comme il s'agit d'un tournoi à la ronde. Ils ont présentement une fiche de 3-0 qui leur donne la première place de leur groupe. Une victoire dimanche leur vaudrait la médaille d'or. Ils seront les premiers sur le terrain à 8 h heure locale / 9 h.

. En double mixte, et sont assurés d'une médaille dont la couleur reste à déterminer comme il s'agit d'un tournoi à la ronde. Ils ont présentement une fiche de 3-0 qui leur donne la première place de leur groupe. Une victoire dimanche leur vaudrait la médaille d'or. Ils seront les premiers sur le terrain à 8 h heure locale / 9 h. Les athlètes de boccia du Canada sont toujours en lice pour une médaille dans l'épreuve en double qui se déroule sous forme de tournoi à la ronde. Les équipes BC3 et BC4 en double ont une fiche de 1-1 avec un match à jouer avant de déterminer le classement final. Les deux matchs ont lieu à 9 h heure locale.

OÙ REGARDER

Cinq sports sont présentés en direct sur la page Facebook du CPC, sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, cbcsports.ca, sur l'application CBC Sports pour iOS et Android et sur l'application Radio-Canada Sports et sur radio-canada.ca/sports.

Horaire en direct du dimanche 1er septembre :

9 h HNE - Compétition du jour 4 de Parabadminton

