Mise en marché de proximité - Ottawa et Québec allouent 50?000 $ à la ville de Stanstead pour l'aménagement de son marché public





QUÉBEC, le 31 août 2019 /CNW Telbec/ -La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annoncent l'attribution d'une aide financière de 50?000 $ à la Ville de Stanstead afin de l'appuyer dans la construction d'infrastructures qui faciliteront la tenue de son marché local. Cette somme provient du volet 1, Appui aux initiatives collectives, du Programme Proximité. Ce programme du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est financé en vertu de l'Accord Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Le projet de la Ville réside dans l'installation de son marché public extérieur sous des abris permanents. L'aménagement d'un sol de béton, l'érection d'un toit ainsi que le raccordement à l'eau courante et à l'électricité permettront d'élargir l'offre de produits et de répondre à la demande grandissante des consommateurs, notamment par la confection et la vente de prêt-à-manger. Le marché étant abrité, il pourra se tenir beau temps, mauvais temps.

Citations

«?Je suis fière d'appuyer ce projet rassembleur dans la communauté de Stanstead. Le marché public permet aux producteurs locaux de mettre en valeur leurs produits à travers un circuit court et d'aller à la rencontre des familles de la région. C'est tout à fait aligné avec notre vision de la Politique alimentaire. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'installer le marché sous des abris permanents et ainsi améliorer l'accès à des aliments locaux frais et sains, localement et partout au pays.?»

Mme Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

«?Les marchés publics constituent un moyen privilégié de mettre en valeur les produits locaux auprès des consommateurs. En plus d'entraîner des retombées pour les producteurs agricoles et les transformateurs, ils sont avantageux pour les commerçants des alentours en raison de l'affluence de la clientèle. En tenant un marché public extérieur bien aménagé, la Ville de Stanstead se dote d'un attrait important et d'un carrefour propice à la création de liens durables et privilégiés entre les consommateurs et les producteurs agricoles ou les transformateurs artisans. Je suis très heureux d'offrir cette aide financière qui permettra au marché de Stanstead de continuer de se développer et de se distinguer.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

«?Le marché public de Stanstead attire autant les citoyens de la ville que des environs en rendant accessibles et en valorisant les produits de la région. C'est un atout que d'avoir un tel marché en Estrie. Il deviendra assurément un carrefour de commercialisation de proximité et un lieu de partage.?»

M. Gilles Bélanger, député d'Orford

Faits saillants

Le Programme Proximité vise à rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs en favorisant des initiatives de mise en marché de proximité pour répondre aux besoins de ces derniers.

Les coopératives, les organismes à but non lucratif, les regroupements d'entreprises, les entités municipales et les communautés autochtones peuvent bénéficier d'une aide financière pour des projets collectifs concernant :

des activités réalisées au sein d'une même région ou à moins de 150 kilomètres du lieu de production ou de transformation;



des activités impliquant tout au plus un intermédiaire entre l'entreprise de production agricole ou de transformation alimentaire artisanale et le consommateur.

En 2018, le marché local de Stanstead a généré un revenu brut de plus de 30?000 $.

a généré un revenu brut de plus de 30?000 $. Depuis la création du Programme Proximité, 161?000 $ ont été versés dans la région de l'Estrie.

création du Programme Proximité, 161?000 $ ont été versés dans la région de l'Estrie. La municipalité régionale de comté de Memphrémagog compte huit marchés publics.

Son territoire compte 231 exploitations agricoles qui génèrent un revenu brut estimé à 35,6 millions de dollars.

Lien connexe

Programme Proximité : www.mapaq.gouv.qc.ca/proximite

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 31 août 2019 à 11:30 et diffusé par :