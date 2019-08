Lima 2019 : Aperçu du jour 9 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne

Pharma in silica inc. annonce aujourd'hui la conclusion d'un financement de démarrage de 1,4 M$, notamment par quatre investisseurs individuels de la région de Québec, du New Jersey et de la Gaspésie afin d'améliorer la chimiothérapie des tumeurs...

VIA Rail Canada (VIA Rail) affiche une hausse de l'achalandage et des revenus passagers au second trimestre de 2019 par rapport à la même période l'année dernière. Entre avril et juin, le nombre de passagers a augmenté de 6,4 %, tandis...