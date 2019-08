Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Vendredi 30/08/2019 POKER LOTTO Main gagnante: K-S, 6-C, 3-C, K-D, 6-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 9, 13, 14, 32, 34 & 35 No comp. 21. PICK-2: 5 3 PICK-3: 6 5 5...

VIA Rail Canada (VIA Rail) affiche une hausse de l'achalandage et des revenus passagers au second trimestre de 2019 par rapport à la même période l'année dernière. Entre avril et juin, le nombre de passagers a augmenté de 6,4 %, tandis...