Déclaration du premier ministre concernant le décès de Dennis Fentie





OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Dennis Fentie, ancien premier ministre du Yukon :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Dennis Fentie, ancien premier ministre du Yukon, qui est décédé à la suite d'un cancer.

« Fier propriétaire d'entreprise, M. Fentie a été élu pour la première fois à l'Assemblée législative du Yukon en 1996, avant de devenir premier ministre en 2002.

« Durant ses deux mandats, M. Fentie a tenté de renforcer l'économie du territoire et de revitaliser l'industrie minière. Il a également créé des partenariats avec les peuples autochtones et a encouragé les gouvernements à travailler ensemble pour développer l'économie et améliorer les soins de santé.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi tenons à transmettre nos plus sincères condoléances à l'épouse de M. Fentie, à sa famille et ses amis ainsi qu'aux gens du Yukon pendant cette période difficile. »

