Amélioration des soins de santé et du mieux-être des populations vulnérables de Yellowknife





YELLOWKNIFE, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures communautaires sont essentiels pour que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui améliorent leur qualité de vie et préparent les collectivités à la croissance. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures communautaires jouent un rôle clé dans le soutien des collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Glen Abernethy, ministre de la Santé et des Services sociaux, ont annoncé un appui financier pour la construction d'un nouvel établissement de santé et de mieux-être à Yellowknife.

Une fois le projet terminé, les populations vulnérables bénéficieront de meilleurs soins de santé et d'abris temporaires. Ces services offriront également des approches traditionnelles et adaptées à la culture autochtone en matière de guérison et de mieux-être.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest verse plus de 1,7 million de dollars dans le cadre du projet.

Citations

« Nos collectivités méritent des infrastructures modernes qui permettent aux résidents et aux entreprises de prospérer. La construction d'un nouvel établissement de soins de santé et de mieux-être aidera à jeter les bases des possibilités futures dans la région de Yellowknife et contribuera à la viabilité à long terme de sa population. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est engagé à trouver des moyens d'améliorer la façon dont nous offrons des services aux populations vulnérables. Investir dans la construction d'un nouvel établissement de soins de santé et de mieux-être est une façon d'améliorer l'accès aux services pour les populations difficiles à joindre et d'appuyer notre objectif d'améliorer la santé et les soins pour un avenir meilleur. »

Glen Abernethy, ministre de la Santé et des Services sociaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont destinés à appuyer les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

De ce montant, 2 milliards de dollars permettent d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de favoriser la sécurité énergétique dans les territoires.

De ce montant, 4 milliards de dollars servent à soutenir des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en indiquant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans les infrastructures des Territoires du Nord?Ouest: https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nt-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 21:25 et diffusé par :