Les résidents d'Amherst auront droit à un système de traitement des eaux usées amélioré





AMHERST, NS, le 30 août 2019 /CNW/ - L'investissement dans l'infrastructure locale de traitement des eaux usées est essentiel pour veiller à ce que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et fiables qui améliorent leur qualité de vie, protègent l'environnement et favorisent la croissance des collectivités.

Le député de Cumberland?Colchester, Bill Casey, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan et du ministre des Affaires municipales et du Logement, l'honorable Chuck Porter, a annoncé aujourd'hui un financement pour améliorer le système de traitement des eaux usées de la municipalité d'Amherst.

Ce projet comprend l'installation d'un nouveau système pour réduire les matières résiduelles solides avant leur pompage vers la conduite de refoulement qui aboutit dans les installations de traitement des eaux usées. Il en résultera une amélioration de la capacité du réseau d'égouts et de la qualité de l'environnement pour les résidents de la municipalité d'Amherst.

Le gouvernement du Canada investira 47 945 $ dans ce projet par l'intermédiaire du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Quant à lui, le gouvernement de la Nouvelle?Écosse investira 39 950 $ dans ce projet et la municipalité d'Amherst y injectera une somme de 31 967 $.

Citations

« Investir dans des infrastructures de grande qualité pour le traitement de l'eau et des eaux usées est un élément central de l'édification de collectivités saines où il fait bon vivre. Notre collaboration avec la Nouvelle?Écosse permettra désormais aux résidents de la municipalité d'Amherst de jouir d'un environnement sain qui répond mieux aux besoins de la communauté. »

Bill Casey, député de Cumberland-Colchester, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

« Nous devons nous assurer que toutes les municipalités de la Nouvelle?Écosse ont des infrastructures modernes afin de bâtir des communautés solides et de stimuler la croissance future tout en protégeant l'environnement. Ce projet offrira aux résidents de la municipalité d'Amherst un système de traitement des eaux usées plus fiable qu'avant, une meilleure capacité de traitement et de gestion des égouts de même que les ressources nécessaires pour se conformer aux lignes directrices relatives aux effluents d'eaux usées. »

L'honorable Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle?Écosse

« L'achat et l'installation d'un broyeur d'égouts pour la station de pompage de la rivière Laplanche amélioreront grandement l'efficacité de l'exploitation combinée de nos installations de traitement des eaux usées et réduiront considérablement les temps d'arrêt des travaux de nettoyage et d'entretien. Le résultat sera l'amélioration de la qualité globale des effluents rejetés par le système et par le fait même du milieu environnant. La gérance environnementale est une priorité connue de la municipalité d'Amherst. Nous sommes très fiers que les gouvernements de la Nouvelle?Écosse et du Canada partagent notre vision et aient jugé bon de collaborer avec nous sur ce projet. »

M. David Kogon, maire de la municipalité d'Amherst

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral?provincial de deux ans qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

La main-d'oeuvre qualifiée et l'immigration;



L'innovation;



La croissance propre et les changements climatiques;



Le commerce et les investissements;



Les infrastructures.

