Les résidents de l'est de Terre-Neuve bénéficieront d'infrastructures d'eau potable, d'infrastructures de gestion des eaux usées et d'infrastructures routières améliorées

CLARENVILLE, NL, le 30 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans les infrastructures d'eau potable, les infrastructures de gestion des eaux usées et les infrastructures routières locales jouent un rôle essentiel dans l'établissement de collectivités sécuritaires, efficaces et durables.

Churence Rogers, député de Bonavista-Burin-Trinity, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui le financement de 19 projets d'infrastructures d'eau potable, d'infrastructures de gestion des eaux usées et d'infrastructures routières à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les projets comprennent notamment des travaux d'améliorations des installations d'acheminement, de stockage et de traitement de l'eau ainsi que des infrastructures de gestion des eaux usées, ce qui comprend une revitalisation des tuyaux, des stations de pompage et des stations de relèvement. Les résidents et les navetteurs pourront également se déplacer sur des routes plus lisses et sécuritaires et bénéficieront des améliorations structurelles apportées au pont Newtown.

Le gouvernement du Canada investit plus de 20,9 millions de dollars dans ces projets, par l'entremise du volet Infrastructure verte du plan Investir dans le Canada, des sous-volets Projets nationaux et régionaux et Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada, et du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s'élève à plus de 24 millions de dollars, alors que celle des municipalités s'élève à plus de 1,4 million de dollars.

« Mettre à niveau les infrastructures d'eau potable, les infrastructures de traitement des eaux usées et les infrastructures routières utilisées par les personnes qui vivent et travaillent à Terre-Neuve ou visitent la province est un excellent exemple des efforts que nous déployons pour construire des infrastructures durables qui serviront aux collectivités d'aujourd'hui et de demain. »

Churence Rogers, député de Bonavista-Burin-Trinity, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport et aux infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport et aux infrastructures des collectivités rurales et nordiques. De cette somme, 26,9 milliards de dollars servent à appuyer des projets d'infrastructures vertes, y compris un montant de 5 milliards de dollars rendu disponible aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Plus de 10,1 milliards de dollars servent également à appuyer des projets de commerce et de transport, y compris un montant de 5 milliards de dollars rendu disponible aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Un financement conjoint du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de l'administration municipale, accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, appuiera 19 projets d'amélioration des infrastructures d'eau potable, des infrastructures de gestion des eaux usées et des infrastructures routières.

Le gouvernement du Canada versera plus de 20,9 millions de dollars dans ces projets, par l'entremise du volet Infrastructure verte (IV), des sous-volets Projets nationaux et régionaux (PNR) et Fonds des petites collectivités (FPC) du Nouveau Fonds Chantier Canada et le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s'élèvera à plus de 24 millions, alors que celle des municipalités s'élèvera à plus de 1,4 million de dollars.

Renseignements sur les projets :

Emplacement Nom du projet Renseignements sur le projet Financement du gouvernement fédéral/volet Financement du gouvernement provincial Financement de la municipalité/autre Bay de Verde Remplacement et réparation du système d'évacuation Les résidents bénéficieront des réparations apportées au réseau d'égouts. 78 584 $ (FPC) 133 615 $ 23 578 $ Bonavista Prolongement du réseau de distribution d'eau et d'égouts sur les routes Birchy Place et Rocky Drung Les résidents bénéficieront de nouvelles conduites d'eau et d'égouts sur les routes Rocky Drung et Birchy Place. 377 810 $ (FPC) 529 025 $ 226 709 $ Cavendish Puits nord du sentier Cavendish - remplacement de la principale canalisation d'eau (puits Max Bishop) Les résidents bénéficieront d'améliorations apportées au réseau de distribution d'eau, y compris de nouveaux tuyaux et de nouvelles bouches de drainage. 45 337 $ (FPC) 77 085 $ 13 603 $ Clarenville Phase III des améliorations au réseau de distribution d'eau et d'égouts pour le chemin Cormack Les résidents bénéficieront d'un réseau d'égouts pluviaux, d'égouts sanitaires et de distribution de l'eau amélioré sur le chemin Cormack, entre les rues Prince et Gilbert. 358 381 $ (FEPTEU) 215 029 $ 143 352 $ Clarenville, Gumbo, Govertown, Port Blandford Réfection de la route - route Transcanadienne Les résidents, les entreprises et les touristes de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront des améliorations apportées au revêtement de la route Transcanadienne. 9 603 000 $ (PNR) 9 603 000 $ 0 $ Clarenville, Placentia, Renews-Cappahayden, South Brook Remplacement des ponts sur les routes 1, 10 et 100 Les résidents et les entreprises bénéficieront du remplacement des ponts sur la route Transcanadienne. 8 800 000 $ (PNR) 10 941 700 $ 0 $ Gambo Améliorations aux stations de relèvement La ville bénéficiera de trois stations de relèvement des eaux usées améliorées, qui assureront la fiabilité du réseau d'égouts sanitaires. 166 613 $ (IV) 208 267 $ 84 447 $ Amélioration de la pompe de surpression sur la route Pine Tree Des améliorations seront apportées à l'électricité et au bâtiment de la pompe de suppression. 60 450 $ (FPC) 102 781 $ 18 137 $ Grand Bank Analyse et amélioration du barrage municipal Les résidents bénéficieront des améliorations apportées au barrage, qui augmentera l'accès à l'eau potable. 240 598 $ (IV) 300 747 $ 121 945 $ Hare Bay Nouvelle prise d'eau Les résidents bénéficieront des améliorations apportées à la pompe et à la prise d'eau. 60 450 $ (FPC) 102 781 $ 18 137 $ Heart's Content Mise à niveau et remplacement de la structure et du tuyau de prise d'eau du réseau de distribution de la ville Les résidents bénéficieront d'un réseau de distribution de l'eau fiable grâce au remplacement du tuyau de prise d'eau. 120 899 $ (FPC) 205 562 $ 36 273 $ Heart's Delight-Islington Améliorations au système de distribution d'eau de 2018-2019 Les résidents bénéficieront d'un nouveau réservoir de 125 000 gallons américains et des améliorations apportées à l'usine de traitement de l'eau. 302 248 $ (FPC) 513 904 $ 90 683 $ Hickman's Harbour-Robinson Bight Améliorations au réseau de distribution d'eau Les résidents et les entreprises bénéficieront des améliorations apportées au réseau de distribution d'eau et d'une augmentation de l'espace d'entreposage de l'équipement. 55 916 $ (FPC) 95 072 $ 16 776 $ Lumsden Remplacement du réseau d'égouts du chemin Atlantic Les résidents bénéficieront d'un nouveau réseau d'égouts et d'une meilleure gestion des eaux usées. 105 787 $ (FPC) 179 866 $ 31 739 $ New-Wes-Valley Phase II du prolongement de la conduite d'eau principale Les résidents de Templeman et de Newtown bénéficieront d'un accès amélioré aux sources d'approvisionnement en eau 211 574 $ (FPC) 359 732 $ 63 478 $ Pont Newtown Les navetteurs bénéficieront des améliorations structurelles apportées au pont. 48 742 $ (FPC) 48 742 $ 97 485 $ St. Lawrence Projet de pavage et d'amélioration des rues de 2018 Les résidents bénéficieront de routes en asphalte plus lisses et plus sécuritaires grâce à un nouveau revêtement. 181 367 $ (FPC) 181 367 $ 362 734 $ Terrenceville Réseau de distribution d'eau et d'égouts - poste remontée de la rue principale C Les résidents bénéficieront des améliorations apportées à la station de relèvement, qui assurera le traitement et la gestion d'un plus grand volume d'eaux usées. 64 468 $ (IV) 80 586 $ 32 675 $ Trinity Bay North Projet d'amélioration de la station de relèvement de 2018 Les résidents bénéficieront des améliorations apportées à la station de relèvement de la route River of Sticks. 105 787 $ (FPC) 179 866 $ 31 739 $

