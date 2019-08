Oka-Kanesatake - Un geste salué par la ministre Sylvie D'Amours





QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Alors que se tient le deuxième Sommet des Premières Nations et des municipalités pour la réconciliation, la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, désire saluer le geste courageux de réconciliation qu'il y a eu entre le maire d'Oka, monsieur Pascal Quevillon, et le Grand Chef de Kanesatake, monsieur Serge Simon, alors que le maire Quevillon a présenté ses excuses au Grand Chef de la communauté de Kanesatake.

Ce geste a donné le ton à ce deuxième Sommet qui a pour thème Une main tendue, de nation à nation.

Pour la suite, le gouvernement du Québec continuera de collaborer à la hauteur de ses compétences avec le gouvernement du Canada, le maire d'Oka et le Grand Chef de Kanesatake et poursuivra les discussions entamées en juillet dernier dans un esprit de collaboration et de réconciliation.

Citation :

« Le respect mutuel ainsi que la confiance doivent être à la base de la relation entre nos nations. Le geste de réconciliation posé entre le maire d'Oka et le Grand Chef de Kanesatake démontre l'importance que l'on accorde tous à la réconciliation et au désir de collaboration entre nos nations. C'est dans cet esprit d'ouverture que nous pourrons poursuivre un dialogue productif et constructif au bénéfice de tous, et pour les générations futures. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et députée de Mirabel

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Affaires autochtones

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 18:25 et diffusé par :