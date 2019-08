Le Nouveau-Brunswick, en tête du Canada atlantique avec les autobus scolaires au propane





OTTAWA, 30 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les 16 autobus au propane commandés par la province du Nouveau-Brunswick seront prêts à transporter des élèves à la rentrée. Ils permettront à la province d'économiser de l'argent, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d'offrir une expérience de transport plus agréable aux élèves et aux chauffeurs. Il s'agit d'une première pour le Canada atlantique.



« La décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de recourir au propane pour le transport des élèves nous réjouit grandement », a déclaré Nathalie St-Pierre, présidente et directrice générale de l'ACP. « Nous voyons un nombre croissant d'écoles utiliser du propane pour le transport parce que les résultats confirment les études scientifiques. Par rapport aux autobus au diesel, ceux roulant au propane émettent moins de GES, 98 % moins d'émissions toxiques, sont meilleurs pour la santé des élèves et aident les écoles à réaliser d'importantes économies. »

Dans le communiqué de presse du gouvernement du Nouveau-Brunswick, De nouveaux autobus scolaires devraient permettre de diminuer les dépenses et les émissions , le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, et le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Bill Oliver, ont souligné les avantages que les autobus au propane auront pour l'environnement et les économies sur les coûts.

« En classe, les élèves apprennent à quel point il est important de protéger notre environnement », a déclaré le ministre Cardy. « Grâce à ce projet pilote, nous démontrons aux gens du Nouveau-Brunswick les façons dont nous pouvons nous servir d'outils innovateurs pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, et ce, tout en réalisant des économies. »

« Le ministère des Transports et de l'Infrastructure continue de chercher des moyens d'être plus efficace et de réduire notre empreinte carbone, y compris au niveau de la gestion du parc de véhicules du gouvernement », a déclaré le ministre Oliver. « Nous sommes ravis d'aller de l'avant avec ce projet pilote qui favorise l'utilisation d'un carburant plus propre. »

Les autobus au propane seront en service dans la région de Moncton et de Dieppe au cours de la première année à des fins de suivi.

Supérieur Propane s'est vu octroyer le contrat d'approvisionnement de propane pour les autobus. « Les établissements scolaires et les gouvernements se rendent de plus en plus compte des avantages du propane, qui assure un transport scolaire plus propre et moins bruyant, tout en réduisant les besoins d'entretien et d'exploitation des véhicules, explique Rick Carron, vice-président des Ventes de Supérieur Propane. Supérieur Propane travaille à étendre son réseau de stations de distribution de propane par carte-accès dans la région de l'Atlantique, notamment à Dieppe, Moncton et Bathurst, au Nouveau-Brunswick, pour soutenir la croissance de l'auto-propane, un combustible propre et sécuritaire. »

Cette annonce s'inscrit dans une tendance observée un peu partout au Canada dans les districts et commissions scolaires, qui adoptent de plus en plus les autobus alimentés au propane, un combustible à faible émission, pour la sécurité éprouvée de ces véhicules, leurs émissions de GES moins élevées et les économies qu'ils permettent de réaliser. Plusieurs opérateurs d'autobus scolaires ? notamment ceux desservant le conseil scolaire catholique de Régina, en Saskatchewan, la division scolaire de Brandon, au Manitoba, et le district scolaire de Southland, en Alberta ? ainsi que l'entreprise Hammond Transportation, en Ontario, ont fait du propane leur carburant de choix pour assurer le transport des élèves.

L'Association canadienne du propane a travaillé au cours des dernières années avec l'équipe du gouvernement du Nouveau-Brunswick responsable des achats, fournissant de l'information sur les avantages qu'offrent les autobus scolaires alimentés au propane ainsi que sur la façon dont ces véhicules peuvent représenter une solution peu coûteuse et respectueuse de l'environnement, parfaite pour les conseils scolaires.

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l'industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l'adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d'environnements favorables aux affaires par le biais d'efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d'urgence.

