LivaNova va présenter les résultats de sa thérapie de régulation autonome dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à l'occasion du Congrès 2019 de la Société européenne de cardiologie

LivaNova PLC (NASDAQ : LIVN), une importante société de technologie et d'innovation médicale, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait présenter deux résumés établissant la viabilité de la technologie de neuromodulation implantable pour traiter les patients souffrant d'insuffisance cardiaque au cours du Congrès 2019 de la Société européenne de cardiologie (European Society of Cardiology, ESC) qui se tiendra du 31 août au 4 septembre à Paris.

La thérapie de régulation autonome (Autonomic Regulation Therapy, ART) est une nouvelle approche pour traiter l'insuffisance cardiaque et, pour administrer cette thérapie ART, le système VITARIA® de LivaNova utilise la stimulation du nerf vague (SNV) chez des patients présentant des symptômes d'insuffisance cardiaque malgré un traitement médical appliqué selon les lignes directrices. VITARIA est actuellement utilisé pour évaluer les effets de la thérapie ART dans le cadre d'un essai clinique international prospectif, randomisé et contrôlé (étude pivot ANTHEM-HFrEF).

« Chez LivaNova, nous développons des thérapies offrant un impact significatif, et l'étude ANTHEM-HFrEF évalue les manières dont notre système VITARIA pourrait améliorer les soins prodigués aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique », a déclaré Edward Andrle, directeur général de la neuromodulation chez LivaNova. « Nous trouvons encouragants les résultats de notre étude pilote et l'impact potentiel qu'offre cette innovation thérapeutique. »

Après avoir reçu le marquage CE en 2015, le système VITARIA s'est vu octroyé par la FDA la procédure d'admission accélérée (Expedited Access Pathway) en tant que technologie révolutionnaire. S'il est approuvé par la FDA, ce système pourrait être le premier de sa catégorie à prendre en charge l'insuffisance cardiaque chronique.

« Malgré des avancées majeures, l'insuffisance cardiaque chronique constitue un défi grandissant et cette étude révolutionnaire pourrait révéler une alternative révolutionnaire dans la panoplie des traitements actuels », a déclaré le Dr Marvin Konstam, investigateur en chef de l'étude pivot ANTHEM-HFrEF et médecin en chef du centre cardiovasculaire du Centre médical Tufts à Boston. « L'insuffisance cardiaque chronique conduit souvent à une détérioration continue des patients malgré l'utilisation d'un traitement médical appliqué selon les lignes directrices. Les patients et les médecins ont besoin de nouvelles approches thérapeutiques pour traiter cette maladie grave. »

Deux affiches, l'une comparant l'efficacité clinique associée à différentes plateformes technologiques et méthodes d'administration de la SNV, et l'autre présentant la performance à long terme de la sonde SNV de LivaNova, seront présentées lors de sessions scientifiques et éducatives au Congrès 2019 de l'ESC, le lundi 2 septembre et le mardi 3 septembre.

Les affiches sont exposées de 8h30 à 12h30 et des présentateurs seront disponibles de 10h05 à 10h55, GMT dans la zone des posters :

Lundi 2 septembre : "Vagus Nerve Stimulation for Chronic Heart Failure: Differences in Therapy Delivery and Clinical Efficacy in ANTHEM-HF, INOVATE-HF, and NECTAR-HF" (« Stimulation du nerf vague dans le cadre de l'insuffisance cardiaque chronique : Différences en termes d'administration de la thérapie et d'efficacité clinique dans les études ANTHEM-HF, INOVATE-HF et NECTAR-HF »)

Inder Anand MD, DPhil (Oxon), Marvin A. Konstam MD, James E. Udelson MD, Javed Butler MD, Helmut U. Klein MD, John D. Parker MD, et John R. Teerlink MD, Imad Libbus PhD, Badri Amurthur MS, MBA, Bruce H. KenKnight PhD, Jeffrey L. Ardell PhD, Douglas D. Gregory PhD, Joseph M. Massaro PhD, et Lorenzo A. DiCarlo MD

Mardi 3 septembre : "Long-term Performance of Vagus Nerve Stimulation Lead: Low Rate of Complications and Failures" (« Performance à long terme de la sonde de stimulation du nerf vague : Faible taux de complications et d'échecs »)

Imad Libbus PhD, Scott R. Stubbs, Scott Mindrebo, Bruce H. KenKnight PhD, Lorenzo A. DiCarlo MD

Pour en savoir plus sur le système VITARIA de LivaNova et sur la thèrapie ART dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur www.ARTforHeartFailure.com.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une société mondiale de technologie et d'innovation médicale fondée sur près de cinq décennies d'expérience et sur un engagement inlassable envers l'amélioration de la vie de patients à travers le monde. Les technologies avancées de LivaNova et ses traitements révolutionnaires fournissent des solutions significatives dont bénéficient les patients, les professionnels de la santé et les systèmes de soins de santé. Basée à Londres, LivaNova est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. La Société emploie actuellement environ 4 000 employés dans le monde. LivaNova est spécialisée dans deux activités : Chirurgie cardiaque et Neuromodulation, avec des sièges d'exploitation à Mirandola (Italie), et Houston (États-Unis), respectivement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.livanova.com.

Déclaration de règle refuge

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » concernant nos objectifs, convictions, attentes, stratégies, buts, plans et hypothèses sous-jacents, ainsi que d'autres déclarations non fondées sur des faits historiques. Ces déclarations incluent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations relatives à la technologie ART et à notre prise en charge de l'insuffisance cardiaque par la thérapie ART à l'aide de la SNV. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux indiqués dans nos déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment les facteurs énoncés à la rubrique 1A de notre Rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, en plus de l'ensemble des facteurs de risque énoncés dans nos Rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et nos Rapports courants sur formulaire 8-K. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse pour refléter des événements ou circonstances survenant ultérieurement.

