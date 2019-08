VIA Rail : revenus et achalandage en hausse au 2e trimestre de 2019





FAITS SAILLANTS

Augmentation de l'achalandage de l'ordre de 6,4 %

Hausse des revenus passagers de l'ordre de 4,9 %

Financement pour le projet de train à grande fréquence

Le Programme de remplacement de la flotte progresse

MONTRÉAL, le 30 août, 2019 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) affiche une hausse de l'achalandage et des revenus passagers au second trimestre de 2019 par rapport à la même période l'année dernière. Entre avril et juin, le nombre de passagers a augmenté de 6,4 %, tandis que les revenus passagers se sont accrus de 4,9 % comparativement au même trimestre de 2018. Cela représente le 14e trimestre consécutif de croissance de l'achalandage et le 21e trimestre consécutif d'augmentation des revenus. La principale hausse d'achalandage, en pourcentage, a été enregistrée sur les liaisons régionales de VIA Rail (13,7 %), attribuable en grande partie au retour du service entre Winnipeg et Churchill. De plus, l'achalandage et les revenus passagers sur le corridor Québec-Windsor ont augmenté de l'ordre de 6,3 % et de 6,7 % respectivement.

« Grâce au dévouement et au professionnalisme de nos employés, nous continuons d'offrir aux Canadiens un service inégalé », note Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. « Nos résultats démontrent, une fois de plus, que l'expérience sécuritaire, facile, durable et agréable proposée par VIA Rail continue d'attirer de plus en plus de Canadiens. Parallèlement, nous poursuivons notre programme de modernisation. La récente annonce de financement pour faire avancer notre projet de train à grande fréquence, nos progrès avec le Programme de remplacement de la flotte et notre engagement continu à investir dans nos stations et notre infrastructure nous ont tenus bien occupés! »

Faits saillants du rapport du second trimestre

Les passagers avant tout

Financement pour le projet de train à grande fréquence - Le 25 juin, le gouvernement du Canada et la Banque de l'infrastructure du Canada se sont joints à VIA Rail pour annoncer des investissements de 71 millions de dollars en faveur du projet de train à grande fréquence (TGF) dans le corridor Québec - Toronto. Cette annonce, qui inclut la création d'un bureau de projet conjoint (BPC), est une étape déterminante qui permettra à VIA Rail de continuer d'offrir un service ferroviaire voyageurs moderne pour un Canada plus connecté, plus durable et plus mobile. Le BPC, en cours d'instauration, sera chargé de volets importants du projet, comme finaliser les travaux juridiques et réglementaires liés aux évaluations de la sécurité et de l'environnement; consulter les intervenants et les communautés autochtones; examiner l'acquisition des terrains et des voies ferrées nécessaires; et réaliser l'analyse technique, financière et commerciale nécessaire à la décision d'investissement finale pour le TGF.

Vote de confiance des Canadiens - En mai, VIA Rail se classait au premier rang des compagnies de transport et au 19e rang des 50 entreprises canadiennes les plus réputées et dignes de confiance du palmarès RepTrack 2019 de la firme bostonienne Reputation Institute. Par ailleurs, selon l'indice Gustavson, issu d'une étude publiée par l'école de commerce Gustavson de l'Université de Victoria, VIA Rail figure au palmarès des 50 marques de confiance du Canada et en est la seule compagnie de transport, la plaçant ainsi au premier rang de cette catégorie.

Nouvelle page « À propos de VIA Rail » - Afin de présenter les nombreuses initiatives de modernisation en cours, notre équipe responsable du numérique vient tout juste de dévoiler la nouvelle section « À propos de VIA » du site Web. Ceci permettra aux visiteurs de suivre l'avancée de nos initiatives en visionnant des vidéos, en lisant les articles ou en parcourant la galerie de photos.

Partenariats et commandites

Sauver les abeilles avec Alvéole - Afin d'intensifier ses efforts en faveur de la protection de l'environnement, VIA Rail s'est associée à Alvéole, une entreprise canadienne qui fait rimer apiculture, éducation et communauté. Dans le cadre de ce partenariat, deux ruches ont été installées sur le toit de quatre gares : Vancouver, Winnipeg, Ottawa et Québec. En une saison, ces huit ruches devraient produire au total 800 pots de miel, 400 baumes à lèvres et 400 chandelles qui seront distribués à des organismes de bienfaisance.

Mois de l'histoire des Noirs - En avril, pour la 10e année consécutive, VIA Rail s'est associée au Children's Breakfast Club de Toronto pour le Mois de l'histoire des Noirs. À cette occasion, 200 élèves de divers milieux culturels du Sud de l'Ontario se sont rendus en train jusqu'à la Colline du Parlement. Les élèves ont aussi fait une visite guidée du Parlement et rencontré des députés et des représentants du premier ministre.

Initiative des bottes du Débarquement - Pour commémorer le 75e anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie, VIA Rail s'est associée à Anciens Combattants Canada afin de retracer le voyage de Vancouver à Halifax des soldats canadiens avant leur voyage outre-mer pour servir en Europe. Pendant plus d'un mois, des paires de bottes de combat ont été placées à bord des trains lors de cérémonies dans les gares de VIA Rail partout au pays. Parties de Vancouver en mars, les bottes sont arrivées à Halifax en juin, où une cérémonie a eu lieu.

Projets de modernisation

Nouvelle flotte - Les phases de conception et de design, incluant la livrée (branding extérieur), le choix des couleurs intérieures et la configuration des sièges, se poursuivent selon l'échéancier. De plus, nous sommes dans les délais pour ce qui est de la consultation des parties prenantes. La progression de ces phases est attribuable, notamment, à la collaboration entre Siemens, les spécialistes de design ainsi que les différents experts de VIA Rail.

Séances d'information sur l'accessibilité de la nouvelle flotte - En juin, fidèle à sa volonté continue d'offrir un transport exempt d'obstacles pour les personnes handicapées ou ayant des limitations, une séance d'information a été tenue pour présenter les aires accessibles de sa nouvelle flotte. Les personnes handicapées et leurs accompagnateurs ont été invités à donner leur avis sur les progrès réalisés depuis les premières consultations en 2018. Les participants ont également pu discuter ouvertement de la nouvelle flotte avec des représentants du milieu de l'accessibilité et des observateurs du gouvernement et de l'association de normalisation (l'Office des transports du Canada). La collaboration soutenue de VIA Rail avec ses partenaires du milieu témoigne de son approche proactive en faveur de l'accessibilité et de sa détermination à se conformer aux nouveaux règlements de la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui vise à favoriser l'accessibilité au Canada par la détection, l'élimination et la prévention des obstacles dans les domaines qui relèvent de la compétence fédérale.

La gare d'Halifax - Les rénovations se poursuivent à la gare d'Halifax. Celles-ci visent à améliorer sensiblement l'état général du bâtiment et à mettre en valeur son patrimoine architectural historique. À la fin du second trimestre, la reconstruction du toit du hall principal a été terminée. Les rénovations, dont les travaux pour l'accessibilité, seront achevées au quatrième trimestre.

Programme de modernisation de la flotte Héritage - Au centre de maintenance de Montréal (CMM), la modernisation de cinq voitures AES 2 de classe Économie et d'une voiture de classe Affaires était achevée à la fin de juin. Leur système mécanique a été révisé pour une meilleure fiabilité à long terme et leur aménagement intérieur, modernisé. À la fin du trimestre, quatre voitures AES 2 étaient sur la chaîne de production : deux de la classe Économie et deux de la classe Affaires. Ce trimestre, les fournisseurs sélectionnés ont aussi poursuivi la modernisation et la rénovation d'autres voitures AES.

Innovation

La maintenance basée sur la condition de l'équipement - l'équipe Innovation et les ingénieurs, Fiabilité du matériel de VIA Rail, ont conclu un partenariat avec l'école d'ingénierie de l'Université de Waterloo pour mettre au point un banc d'essai pour les capteurs de frein. Nos ingénieurs peuvent maintenant décider s'ils doivent ou non remplacer les capteurs. Jusqu'ici, ces pièces étaient remplacées selon un calendrier préétabli, quel que soit leur état. En s'associant à des établissements à la fine pointe de la technologie, VIA Rail cherche à tirer parti des données pour acquérir des connaissances et réaliser des économies importantes.

Prix et distinctions

Accessibilité - Le 18 juin, à l'occasion du Gala des Grands Prix d'excellence en transports de l'Association québécoise des transports (AQTr), VIA Rail a obtenu le Prix du public pour son projet pilote Clear Station dont l'objectif est de permettre aux personnes aveugles et partiellement voyantes de se déplacer dans ses gares de façon autonome. Pour cette même initiative, réalisée en collaboration avec l'Union nternationale des chemins de fer (UIC), VIA Rail a également reçu le Prix Ambassadeur, qui récompense un projet de transport se démarquant par ses qualités novatrices et techniques et cadrant avec ses objectifs de mobilité durable.

Emploi d'anciens combattants - En avril, lors de la célébration annuelle du service militaire sur la Colline du Parlement à Ottawa, VIA Rail a reçu le Prix de transition vers l'emploi des anciens combattants. Décerné par un comité formé de parlementaires de tous les partis qui sont eux-mêmes d'anciens combattants, ce prix souligne l'engagement exceptionnel de VIA Rail à offrir aux anciens combattants des programmes novateurs de transition vers l'emploi. De plus, au cours du même mois, des représentants de VIA Rail ont présenté au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires les meilleures pratiques de la Société en matière d'embauche d'anciens combattants et de réservistes et les retombées qu'elles ont eues.

Entretien de notre infrastructure

Projet de remplacement d'une travée de pont - La nuit du 12 mai, VIA Rail a remplacé toute une travée de pont à Glen Robertson, en Ontario, sans interrompre le service. Le remplacement, visant à améliorer le confort de roulement pour les passagers avant tout, fut un succès. Les commentaires des équipages et des gestionnaires de VIA Rail sont positifs et d'autres rénovations de ce type sont prévues pour le troisième trimestre.

Mener nos activités de façon responsable

Assemblée publique annuelle - À la fin mai, VIA Rail a webdiffusé son Assemblée publique annuelle de 2019 afin d'atteindre un public plus large et d'interagir avec lui. VIA Rail avait invité les Canadiennes et les Canadiens à poser des questions sur ses activités et ses services dans les semaines avant la réunion. Plus de 300 questions ont été posées. Celles qui sont revenues le plus souvent ont été soumises à un vote, et la présidente et les membres du Comité exécutif ont répondu aux 10 questions ayant reçu le plus de voix.

Soutenir le développement socioéconomique

Renforcer nos liens avec les communautés autochtones - Au cours des trois derniers mois, VIA Rail a continué de renforcer ses relations et ses liens culturels et économiques avec les communautés autochtones. Des rencontres, visant à favoriser une compréhension mutuelle, ont eu lieu avec des représentants de la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg et des discussions ont été menées avec plusieurs organisations autochtones, dont KAIROS et imagineNATIVE, au sujet de potentiels partenariats. VIA Rail a également poursuivi le travail nécessaire pour répondre aux exigences de la deuxième phase de précertification en Relations autochtones progressives. Ce travail consiste principalement à élaborer et à offrir aux employés des séances de sensibilisation aux cultures, ainsi qu'à renforcer l'engagement et la stratégie de VIA Rail adoptée lors de la première phase quant à ses relations avec les communautés autochtones.

Diversité et inclusion - VIA Rail a renouvelé son partenariat avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) qui, depuis 2012, offre aux nouveaux immigrants des tarifs VIA Rail préférentiels durant leur première année de citoyenneté. Avec le lancement de l'application mobile Canoo, qui remplace le Laissez-passer culturel de l'ICC, le recours à cette offre promotionnelle a augmenté de 92,6 % par rapport au même trimestre en 2018.

Réduire l'impact sur l'environnement

Protéger l'environnement grâce aux rapports de voyage numériques - De concert avec l'équipe Expérience client et les directeurs des services à bord des trains, l'équipe Innovation a élaboré des versions électroniques des rapports de voyage. Cette numérisation permettrait d'éliminer 30 000 rapports papier par an et de communiquer des données en temps réel aux directeurs des services à bord des trains.

Gestion du cycle de vie des produits utilisés dans les trains - Un projet pilote a été effectué à bord de deux trains (classes Économie et Affaires) entre Montréal et Québec afin d'évaluer le cycle de vie des produits utilisés à bord. Nous analysons actuellement les produits utilisés pour les services dans les trains et les principaux facteurs qui serviront à évaluer les retombées des changements. Notre but est d'optimiser le processus de gestion des matières en vue de réduire les déchets, d'augmenter le taux de récupération et de réutilisation des produits utilisés à bord des trains.

Offrir une expérience client exceptionnelle

Salon Affaires de la gare d'Ottawa - Au dernier trimestre, un important projet de rénovations a débuté dans l'aile ouest de la gare, où sera construit un nouveau salon Affaires. Les travaux visent à accroître la capacité et les fonctionnalités de l'espace pour mieux répondre aux besoins opérationnels. Le concept du salon a été achevé à l'issue de plusieurs consultations avec des dizaines d'intervenants dans le cadre d'un processus de conception itératif.

Le rapport du second trimestre de 2019 de VIA Rail peut être consulté à : https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA_Q2_2019_FR_1.pdf

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail ( viarail.ca ) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via .

